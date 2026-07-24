Konzertabsage: Udo Lindenberg meldet sich persönlich

Udo Lindenberg (80) hat sich jetzt persönlich bei seinen Fans gemeldet und seinen geplanten Auftritt beim Abschlusskonzert des Panikpreises abgesagt. Mittwochabend wandte sich der Musiker in einem Instagram-Beitrag direkt an seine Anhänger und erklärte, warum er nicht wie erhofft auf der Bühne stehen kann. "Ich kann nicht zu unserem Panikpreis-Konzert nach Calw kommen und wie geplant mit meinem Freund Jean Jacques und unseren Kids on stage für Euch auftreten", schrieb der Kultrocker. Das Konzert sollte am 1. August im Kloster Hirsau in der Stadt Calw in Baden-Württemberg stattfinden.

Als Grund für die Absage nannte Udo eine anhaltende Gastritis: "Meine Gastritis ist ein hartnäckiger Gast und lässt sich bisher einfach nicht vertreiben, und ich bin noch immer in ärztlicher Behandlung." An einen Bühnenauftritt sei "noch nicht zu denken", so der Sänger. Er zeigte sich gegenüber seinen Fans zerknirscht und bat um Entschuldigung: "Ich bin sehr betrübt, dass es so gekommen ist." Gleichzeitig machte er seinen Anhängern Mut: "Ich hoffe von Herzen, dass Ihr auch ohne mich eine grandiose Panik-Party feiert." Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit, können aber auch gegen eine Erstattung zurückgegeben werden.

Dass Udos Gesundheit ihm derzeit zu schaffen macht, ist bekannt. Die Absage des Konzerts in Calw ist nicht sein erster Ausfall in letzter Zeit – der Musiker hatte sich bereits zuvor wegen gesundheitlicher Probleme eine Auszeit nehmen müssen. In den Kommentaren unter seinem Post häuften sich daraufhin Genesungswünsche seiner Fans – aber auch kritische Stimmen, die die Kurzfristigkeit der Absage bemängelten.

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Getty Images Udo Lindenberg auf den LEA Awards 2016

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Getty Images Udo Lindenberg bei der Jubiläumsshow von "Wetten, dass...?" 2021

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Getty Images Udo Lindenberg, April 2026