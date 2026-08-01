Carlos Alcaraz spaltet Fanbase mit neuem Cornrow-Look

Carlos Alcaraz (23) hat seine Fans mit einem neuen Haarschnitt in zwei Lager gespalten. Der spanische Tennisstar präsentierte sich auf Instagram mit frischen Cornrows – also eng am Kopf geflochtenen Zöpfchen, die im Nacken etwas länger auslaufen. Der Sportler ließ sich dabei richtig Zeit für die Präsentation seines neuen Looks: Er postete nicht nur ein Spiegel-Selfie, sondern auch ein kurzes Video von der Seite sowie einen Schnappschuss von hinten. Die Bilder erschienen im Rahmen seines Juli-Rückblicks, der auch Aufnahmen von seinem Besuch beim WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien zeigte, das er live im Stadion verfolgte.

Die Reaktionen in den Kommentaren ließen nicht lange auf sich warten – und fielen sehr unterschiedlich aus. Während einige Fans schlicht Flammen- und Herzchen-Emojis hinterließen, wurde ein anderer noch konkreter: "Das ist deine beste Frisur bisher", schrieb er. Andere hingegen zeigten sich gar nicht begeistert. "Oh nein! Ich liebe ihn, aber ich hasse die Frisur", kommentierte ein User. Noch deutlicher wurde ein weiterer Follower: "Carlos, bitte tu das nie wieder." Und auch: "Ich dachte kurz, er wäre der junge Drake", war zu lesen. Ein anderer Kommentar brachte es wohl am treffendsten auf den Punkt: "Unerwartete Frisur des Sommers."

Es ist nicht das erste Mal, dass Carlos mit einem überraschenden Haarschnitt für Aufsehen sorgt. Im vergangenen August trug er bei den US Open einen extrem kurzen Schnitt, kurz darauf blondierte er seine Haare. Während die Fans also mal wieder über seinen Look diskutieren, steht ein anderes Thema im Hintergrund: Seit Mitte April absolvierte der Weltranglistendritte aufgrund einer Handgelenksverletzung kein Turnierspiel mehr. Wann er auf die ATP-Tour zurückkehren wird – ob dann mit oder ohne Cornrows – ist bislang offen.

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Instagram / carlitosalcarazz Carlos Alcaraz, Tennis-Star

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Getty Images Spanischer Tennisspieler Carlos Alcaraz am zweiten Tag der US Open, in New York im August 2025.

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Instagram / carlitosalcarazz Carlos Alcaraz, März 2026