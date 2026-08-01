Wollen Josh Stodel und Nasrin Rapp ihr Baby im Netz zeigen?

Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp schweben im Babyglück und haben nach ihrer Schwangerschaftsverkündung jetzt auch verraten, wie viel sie von diesem neuen Kapitel mit ihren Fans teilen wollen. Die beiden Realitystars, die ihre frohe Botschaft vor wenigen Tagen auf Social Media öffentlich gemacht hatten, sprechen im Interview mit Promiflash ganz offen darüber, wie sie ihr Familienleben künftig im Netz zeigen möchten. "Wir werden unser Baby nicht mit Gesicht zeigen, das ist für uns von Tag eins an klar gewesen. Wir wollen unser Baby beschützen. Jedoch sind wir eine Familie und unser Baby wird ein großer Teil davon sein. Daher werden wir sicherlich auch über unsere Erfahrungen und unseren Alltag als neue kleine Familie mit allen Herausforderungen sprechen und die Community daran teilhaben lassen", erklärt Nasrin.

Einzelne Details wollen die beiden aber sehr wohl teilen: Das Geschlecht des Babys soll schon bald öffentlich werden. "Wir wissen das Geschlecht nun schon seit mehreren Wochen und freuen uns, es endlich teilen zu dürfen", so Nasrin im Promiflash-Interview. Beim Namen halten sich die beiden hingegen noch bedeckt: "Den werden wir erst nach der Geburt teilen, vielleicht auch nur einen Spitznamen für das Baby. Da wollen wir uns noch Gedanken machen, was für uns das Richtige ist."

Mit ihrer Schwangerschaft sorgten Josh und Nasrin zuletzt bereits für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Unter ihrem Baby-Post sammelten sich nicht nur Glückwünsche, sondern auch kritische Stimmen, die sich besonders auf Josh bezogen. Unabhängig davon scheint das Paar seinen eigenen Weg finden zu wollen, wenn es um Öffentlichkeit und Privates geht. Dass die beiden ihr Leben schon länger in den sozialen Medien zeigen und zugleich Grenzen ziehen möchten, passt zu dem Kurs, den sie nun auch für ihr Familienleben einschlagen. Ihr Kind soll geschützt bleiben, während persönliche Momente als werdende und spätere Eltern trotzdem ihren Platz auf ihren Kanälen bekommen.

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Rapp und Josh Stodel

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Imago Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im BeachMitte in Berlin

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Instagram / nasrin.eileen "Temptation Island"-Stars Nasrin und Josh, Juni 2024