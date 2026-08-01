Früher 125 Kilo: Martina Reuter dokumentiert Abnehmerfolg

Mit einem emotionalen Instagram-Post blickt Martina Reuter (46) auf eine der größten Veränderungen ihres Lebens zurück. Die österreichische TV-Moderatorin teilt dort nun eindrucksvolle Vorher-Nachher-Bilder und erinnert ihre Follower daran, wie sie einst aussah: "Wer von euch kennt mich noch so?", fragt sie unter den Aufnahmen, die sie mit ihrem damaligen Höchstgewicht zeigen. "Diese Bilder sind nicht mal zwei Jahre alt – zeigen mich mit meinem Höchstgewicht von 125 Kilo. Viele glauben mir das bis heute nicht. Das letzte Bild? Habe ich gestern gemacht", schreibt die 46-Jährige dazu.

Mehr als 50 Kilogramm hat Martina seitdem abgenommen – ohne Medikamente oder Abnehmspritzen, wie sie stets betont. Stattdessen setzte sie auf eine konsequente Ernährungsumstellung, verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee, zählte Kalorien und etablierte regelmäßiges Kraft- und Ausdauertraining in ihrem Alltag. Als Schlüssel zu ihrem Erfolg nennt die Moderatorin drei Begriffe: "Selbstliebe, Selbstdisziplin und Selbstbeherrschung. Genau diese drei Dinge haben mein Leben verändert." Den Anstoß für die Verwandlung gab ihr eigenen Angaben zufolge ein Erlebnis im Frühjahr 2024 – der Geburtstag ihrer Mutter. Nach einem üppigen Essen habe sie gespürt, dass sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlte, und noch am selben Abend den Entschluss gefasst, etwas zu verändern.

Die Transformation brachte jedoch nicht nur Bewunderung. Gegenüber dem Magazin Gala berichtete Martina, dass sie nach ihrer starken Gewichtsabnahme berufliche Nachteile erlebt habe – sie verlor Aufträge, weil sie nicht mehr dem Image der Curvy-Expertin entsprach. "Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf", kommentierte sie das rückblickend. Neue Türen gingen für sie tatsächlich auf: Parallel zur Abnahme entdeckte sie ihre Leidenschaft für Bodybuilding und trat bei Wettkämpfen an. Im März 2026 gewann sie die österreichischen Bodybuilding-Meisterschaften – darunter den Diamond Cup und den Beginner Cup, jeweils in der Kategorie Fit Model. Anschließend lief sie auch als Model über den Laufsteg der Fashion Week.

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter zeigt ihre Transformation im Juli 2026

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter posiert

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Instagram / reuter_martina_official Martina Reuter, Moderatorin