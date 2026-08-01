Kanada zahlte heimlich für Prinz Harrys teuren Schutz

Kanada hat über fünf Jahre hinweg insgesamt 539.000 kanadische Dollar – umgerechnet rund 286.000 Euro – für den Schutz von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ausgegeben. Das geht aus Unterlagen der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hervor, die nach einem sechsjährigen Rechtsstreit der staatlichen Rundfunkanstalt CBC nun endlich veröffentlicht wurden. Besonders ins Auge sticht dabei ein einzelnes Jahr: Zwischen April 2017 und März 2018 – dem Jahr, in dem Harry Meghan einen Heiratsantrag machte – beliefen sich die Kosten allein auf rund 365.000 Dollar. Hinzu kommt ein Betrag von rund 10.586 Dollar, der offenbar für einen dreitägigen Mädelsurlaub von Meghan in Toronto im August 2018 anfiel, bei dem sie ihre damalige beste Freundin Jessica Mulroney (46) besuchte.

Die Zahlen zeigen außerdem: Harrys Sicherheitskosten übertreffen im Vergleichszeitraum von 2015 bis 2020 die aller anderen VIPs, die Kanada in dieser Zeit besuchten – darunter auch ehemalige US-Präsidenten. Für Barack (64) und Michelle Obama (62) wurden 295.411 Dollar ausgegeben, für Bill und Hillary Clinton (78) 143.927 Dollar. Auch Aufenthalte von Donald Trump (80) und Joe Biden (83) schlugen zu Buche. Harry allein war für mehr als zehn Prozent der gesamten Ausgaben von rund fünf Millionen Dollar verantwortlich, die Kanada in jenem Zeitraum für den Schutz von etwa 100 Würdenträgern aufwendete. Die nun veröffentlichten Dokumente wurden ursprünglich bereits im Januar 2020 angefordert und kamen erst nach dem Eingreifen der kanadischen Informationsbeauftragten Caroline Maynard ans Licht.

Harry bereiste Kanada in dieser Zeit regelmäßig, unter anderem für Veranstaltungen rund um die Invictus Games und militärische Ereignisse. Zudem hielt er sich mehrfach in Toronto auf, wo Meghan damals für die Serie "Suits" vor der Kamera stand. Die beiden führten ihre Beziehung zunächst rund sechs Monate lang im Verborgenen. "Wir hatten fast fünf, sechs Monate mit einfach nur Privatsphäre – das war wunderbar", sagte Meghan damals. Die in den Dokumenten separat aufgeführten Kosten für ihren Besuch bei Jessica Mulroney werfen auch ein Schlaglicht auf eine Freundschaft, die mittlerweile zerbrochen ist. Die beiden Frauen hatten sich während der Dreharbeiten zu "Suits" in Toronto kennengelernt. Jessica half dabei, Harrys und Meghans Beziehung geheim zu halten, und ihre Söhne trugen bei der royalen Hochzeit Meghans Schleppe. Später soll Meghan den Kontakt abgebrochen haben, nachdem Jessica 2020 in Kritik geraten war.

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Imago Prinz Harry nach einer Veranstaltung das Chatham House in London, Juli 2026

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Dutch Press Photo Agency / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan in Whistler, Kanada

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Instagram / jessicamulroney Jessica Mulroney mit Herzogin Meghan im März 2016