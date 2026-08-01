Katy Karrenbauer beerdigt ihre Mutter ohne restliche Familie

Vier Wochen nach dem Tod ihrer Mutter teilt Katy Karrenbauer (63) jetzt bewegende Worte mit ihren Fans. Die Schauspielerin berichtete ihren Followern, dass sie ihre Mutter am 27. Juli ganz allein zu Grabe getragen hat – ein Moment, der sie tief erschüttert hat. Bereits auf der Anreise wurde ihr der Schmerz des Verlusts schlagartig bewusst: Sie beschrieb auf Instagram, wie ihr 100 Kilometer vor dem Ziel klar wurde, dass ihre Mutter nicht mehr auf sie wartet – und nie mehr warten wird. "Es zerriss mir fast das Herz", schrieb sie in dem Post.

Der Grund für die stille, allein durchgeführte Beisetzung liegt in Konflikten innerhalb der Familie. Katy wollte nicht, dass Spannungen den letzten Abschied überschatten: "Unerträglich war mir der Gedanke, dich zur letzten Ruhe zu betten und mit Teilen der Familie am Grab zu stehen, die nicht miteinander spricht, auch nicht mit mir", erklärte sie auf Instagram. "Darum habe ich dich allein der Erde übergeben. Später erst kamen die anderen." Einige Familienmitglieder hätten ihrer Mutter sogar noch zu Lebzeiten den letzten Abschied verweigert. Begraben wurde Erika unter einem Baum – "wo du immer sein wolltest", wie Katy schrieb.

Mit dem Tod ihrer Mutter trifft Katy innerhalb kurzer Zeit ein doppelter Schicksalsschlag. Bereits im Juni 2025 verlor sie ihren Vater, der im Alter von 93 Jahren starb. Nun ist auch Erika, die 90 Jahre alt wurde, nicht mehr da. Die Schauspielerin beschrieb den Verlust als den Moment, in dem sie ein Stück Heimat verliere. "Nun wirst du mir nie mehr zuwinken. Mein Herz versteht das noch nicht!", schrieb sie abschließend in ihrem Post.

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Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer, Schauspielerin, und ihre Mama Erika

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Instagram / katy.karrenbauer Gedenkstätte von Katy Karrenbauers Mutter, Juli 2026

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Instagram / katy.karrenbauer Katy Karrenbauer und ihr Vater Dieter