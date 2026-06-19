Mit Kaffee und Begleitung? So meistert Filip Pavlovic die WM

Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic (31) im Jubel-Tripel! Während er aktuell in Dubai Sonne tankt, verfolgt der Realitystar von dort aus gespannt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Gegenüber RTL.de verrät Filip, dass er gleich drei Teams anfeuert: Bosnien, Kroatien und natürlich auch Deutschland, wo er geboren und aufgewachsen ist. Doch damit nicht genug: Neben der sportlichen Euphorie sorgt der 31-Jährige auch mit einem Satz zu seinem Liebesleben für reichlich Gesprächsstoff – Fans fragen sich jetzt, ob der Ex-Love Island VIP-Kandidat wieder frisch verliebt ist.

Im Gespräch erklärt Filip, dass sein Herz vor allem für Bosnien und Kroatien schlägt, schließlich hat er dort seine familiären Wurzeln und spielte früher selbst für die bosnische U17 und U19. Doch auch ein Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft freut ihn. Eine eindeutige Reihenfolge will er sich trotzdem nicht ganz aufzwingen: Bosnien und Kroatien stünden für ihn knapp vorne, direkt gefolgt von der DFB-Elf. Weil viele WM-Partien wegen der Zeitverschiebung mitten in der Nacht angepfiffen werden, hat der Sportfan ein eigenes Durchhalte-Geheimnis. "Die Spiele schaue ich mir mit sehr viel Espresso an", erzählt Filip lachend gegenüber RTL.de und gibt zu, dass die späten Anstoßzeiten "teilweise schon eine echte Herausforderung" sind. Ohne eine gute Kaffeemaschine und viel Fußballleidenschaft ginge da nichts.

Ob er die Spiele aktuell mit einer Partnerin verfolgt? Bei der Frage nach seinem Beziehungsstatus antwortet Filip ausweichend: "Sagen wir mal so, aktuell ist vieles spannend und ich genieße die Zeit." Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Romanze mit Realitybekanntheit Joena Steilen. Beide stellten jedoch klar, dass sie nur in lockerem Kontakt stehen. Jetzt verrät der Hamburger immerhin, dass es ihm "wirklich gut" gehe – "und manchmal hat das ja auch seine Gründe." Bekannt ist, dass Filip sein Privatleben meist eher locker, aber diskret hält und lieber mit Projekten im Reality-TV, seinen sportlichen Ambitionen und spontanen Reisen Schlagzeilen macht, als mit klaren Beziehungslabels.

Anzeige Anzeige

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.