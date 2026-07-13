Miss Universe reagiert auf Liebesgerüchte um Jude Bellingham

Fátima Bosch (26) hat jetzt selbst Stellung zu den Liebesgerüchten um sie und Jude Bellingham (23) bezogen. Die Miss-Universe-Gewinnerin wurde am Flughafen auf den englischen Fußballstar angesprochen. Ihre auf Video festgehaltene Reaktion ging schnell viral. In dem unter anderem auf TikTok verbreiteten Clip spricht Fátima auf Spanisch darüber, dass ihr die Spekulationen sehr wohl bekannt sind. Vor allem auf Instagram werde sie immer wieder mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Doch Fátima stellte klar, dass es bislang keinen echten Kontakt zwischen ihnen gegeben habe. Sie betonte, sie "müsse ihn erst kennenlernen", da ihr am wichtigsten sei, dass er ein guter Mensch sei. Die Miss Universe räumte ein, dass sie bisher nur wisse, dass er "gut aussieht" und gut Fußball spielt.

Damit dämpfte Fátima die Hoffnungen vieler Fans, die die beiden bereits als mögliches Paar feiern. Der Real-Madrid-Profi gilt ohnehin nicht als Single. Jude wird bereits seit Anfang 2025 mit der US-Influencerin Ashlyn Castro in Verbindung gebracht. Sie soll ihn regelmäßig bei Spielen unterstützen und wurde unter anderem dabei gesehen, wie sie bei einer Partie von Real Madrid neben seinen Eltern im Stadion saß. Bei einem weiteren Spiel wurde sie sogar gemeinsam mit Jude abgelichtet. Auch bei der Weltmeisterschaft war Ashlyn zuletzt vor Ort und jubelte dem Fußballstar beim Spiel England gegen Norwegen zu. Dort erzielte der Sportler am 11. Juli zwei Treffer und schoss sein Team damit in die nächste Runde.

Sportlich läuft es für Jude damit weiterhin rund, denn England steht nun im Halbfinale und trifft dort auf Lionel Messis (39) Argentinien. Privat hält sich der Fußballer mit Aussagen eher zurück. Obwohl er und Ashlyn schon mehrfach gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden, haben sie ihre angebliche Beziehung bisher nicht offiziell bestätigt. Fátima wiederum sorgt als amtierende Miss Universe derzeit international für Aufmerksamkeit und erlebt, wie stark ihr Privatleben im Netz diskutiert wird. Gerade auf Social Media entstehen solche Paarfantasien oft besonders schnell. Das Model begegnete dem Thema nun mit einer klaren, aber lockeren Antwort.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jude Bellingham und Fátima Bosch

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Imago Fátima Bosch wird am Flughafen von Zashely Alicea begrüßt

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Richard Pelham/Getty Images, Instagram / ashlyncastro Jude Bellingham und Ashlyn Castro