Wie "Bridgerton": ZDF-Serie spielt im viktorianischen London

Wer nach dem letzten Cliffhanger von Bridgerton auf den nächsten Nachschub aus der Regency-Ära wartet, wird derzeit in der ZDF-Mediathek fündig. Die britische Historienserie "The Forsytes - Familie verpflichtet" begeistert gerade Fans von Kostümdramen wie "Bridgerton" und Downton Abbey. Die erste Staffel ist seit dem 15. Juli im Stream verfügbar, wie der Sender bekanntgegeben hat. Besetzt ist die Produktion mit bekannten Gesichtern: Mit dabei sind unter anderem Tuppence Middleton (39), Danny Griffin und Stephen Moyer (56).

Die Serie basiert auf den Büchern von John Galsworthy und spielt im London der 1880er-Jahre. Im Mittelpunkt steht die wohlhabende Börsenmaklerfamilie Forsyte, deren Mitglieder zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und persönlichen Wünschen zerrissen sind. Die Cousins Soames und Jo Forsyte streiten sich darum, wie das Familienimperium weitergeführt werden soll – und auch die Liebe spielt eine große Rolle: Soames führt eine komplizierte Ehe mit Irene Heron, während Jo zwischen seiner Frau und seiner Jugendliebe hin- und hergerissen ist. In England lief die Serie bereits im Oktober 2025, in den USA im März 2026.

Für Fans gibt es außerdem gute Neuigkeiten: Nicht nur eine zweite, sondern bereits auch eine dritte Staffel wurden bestätigt. Der US-Sender PBS hat sogar schon einen Teaser zur zweiten Staffel veröffentlicht. In den USA soll diese 2027 ausgestrahlt werden, beim britischen Sender 5 heißt es bislang nur "Coming soon". Einen Starttermin für Deutschland gibt es noch nicht. In Staffel zwei werden neben Tuppence, Danny und Stephen auch Francesca Annis, Eleanor Tomlinson und weitere bekannte Gesichter aus der ersten Staffel zurückkehren.

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Liam Daniel/Netflix Yerin Ha als Sophie Beckett und Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton" Staffel 4

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ZDF / Sean Gleason Mutter Frances (Tuppence Middleton), Tochter June (Justine Emma Moore) und Stiefvater Jolyon Jr. (Danny Griffin) in "The Forsytes"

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ZDF / Sean Gleason Jolyon Sr. (Stephen Moyer), Jolyon Jr. (Danny Griffin), Soames (Joshua Orpin) und James (Jack Davenport) in "The Forsytes - Familie verpflichtet"