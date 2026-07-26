"Katastrophe": Julian Stoeckel über Berliner Wohnungsmarkt

Der Berliner Wohnungsmarkt ist ein hartes Pflaster – das muss derzeit auch Julian Stoeckel (39) am eigenen Leib erfahren. Seit in seiner Wohnung im April ein Feuer ausgebrochen war, ist der Realitystar auf der Suche nach einem neuen Zuhause in der Hauptstadt. Im Interview mit Blitzlichgewitter sprach er jetzt offen darüber, wie zermürbend sich diese Suche gestaltet: "Man muss wirklich sagen: Eigentlich ist die Wohnungsmarktsituation in Berlin eine Katastrophe", so Julian. Und das, obwohl er sich selbst eigentlich zu den Glücklicheren zählt: "Ich gehöre ja wahrscheinlich eher zu den privilegierten Leuten, die es eigentlich einfacher haben sollten."

Was er auf dem Markt findet, enttäuscht ihn trotzdem regelmäßig. Viele Angebote seien "schrecklich, so laut, so hässlich, so klein und so teuer", wie er gegenüber Blitzlichgewitter beschreibt. Schöne Wohnungen gebe es zwar durchaus – aber zu Preisen, die er nicht bereit ist zu zahlen: "Mir sind auch Wohnungen angeboten worden, die extrem schön waren – ja, für 5.000 Euro. Aber ich wollte irgendwann auch noch was fressen und b*msen und nicht die ganze Zeit nur Geld für die Wohnung ausgeben." Aktuell lebt er noch in einer Übergangswohnung, mit der er nach eigener Aussage ganz zufrieden ist. Den Sommer möchte er erst einmal genießen, statt sich täglich mit der Suche zu quälen: "Auch diese Wohnungsbesichtigungen und so – furchtbar." In seine alte Wohnung zurückzukehren, kommt für ihn nicht infrage. Sein Nachbar habe dort quasi Brandstiftung begangen, und der bloße Gedanke daran belastet ihn noch immer: "Ich glaube, wenn das ein Trauma ist, dann hab ich davon eins bekommen. Ich will einfach nicht mehr in diesem Haus sein."

Seinen Traumvorstellungen für eine neue Wohnung hat Julian dennoch klare Konturen gegeben: mindestens 100 Quadratmeter, irgendwo in Westberlin und eine Miete von bis zu 2.250 Euro – "sodass man danach noch ein bisschen Geld für Essen hat und so. Und vielleicht noch drei Reisen, wenn's irgendwie geht." Julian ist vor allem als Teilnehmer verschiedener Realityformate bekannt und lebt seit Jahren in Berlin. Neben seiner TV-Karriere ist er auch als Designer tätig.

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Imago Julian F.M. Stoeckel auf dem roten Teppich der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Getty Images Julian F.M. Stoeckel, Juni 2023

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Getty Images Julian Stoeckel, Entertainer

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