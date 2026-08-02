Hundezuwachs: Eva Mendes und Ryan Gosling adoptieren Charlie

Süße Neuigkeiten von Eva Mendes (52) und Ryan Gosling (45): Das Paar hat Familienzuwachs bekommen! Die Schauspielerin verkündete auf Instagram, dass sie und ihr Partner einen neuen Hund adoptiert haben. Unter ihren Beitrag, den sie mit ihren 7,3 Millionen Followern teilte, schrieb sie: "Darf ich vorstellen: Charlie, unser neuestes Familienmitglied. Wir sind verliebt!" Der neue Vierbeiner ist ein Goldendoodle und stammt von der Tierschutzorganisation California Doodle Rescue. In einem niedlichen Video ist Eva in einem sommerlichen blauen Kleid zu sehen, wie sie gemeinsam mit Charlie und Magic, ihrem grauen Rescue-Doodle, spielt.

Die Fans waren begeistert von dem flauschigen Neuzugang. "Oh Gott, so niedlich!", schrieb eine Person in den Kommentaren. Eine andere fügte hinzu: "So eine tolle Ergänzung!! Hurra für Charlie und Magic." Während Eva ihren Followern regelmäßig Einblicke in das Leben ihrer Hunde gewährt, hält sie ihr Familienleben ansonsten sehr privat. Über ihre zwei Töchter Esmeralda und Amada, die sie gemeinsam mit Ryan hat, teilt die Schauspielerin so gut wie keine Fotos in den sozialen Medien.

Eva und Ryan sind seit 2012 ein Paar. Die beiden lernten sich am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennen. Eva ist dafür bekannt, ihre Familie konsequent aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Gelegentlich gewährt sie jedoch kleine Einblicke in den Familienalltag - etwa, als sie im Januar 2026 auf Instagram scherzend ihre Haltung zum Thema Smartphone für ihre ältere Tochter kundtat. Zu einem GIF von sich selbst, in dem sie mit dem Kopf schüttelt und die Arme schwenkt, schrieb sie: "Wenn meine 11-Jährige mich fragt, ob sie ein Handy haben kann."

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Dbd6mnYjwqo/?img_index=3 Eva Mendes mit neuem Hund Charlie 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Mendes, Schauspielerin