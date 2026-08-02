Trotz Mann: Suki Waterhouse hat noch nie "Twilight" gesehen

Suki Waterhouse (34) und Robert Pattinson (40) sind seit acht Jahren ein Paar, doch ausgerechnet den Film, der seinen Durchbruch markierte, kennt die Sängerin und Schauspielerin bis heute nicht. Im Podcast "In Your Dreams" von Owen Thiele wurde sie gefragt, ob sie eher zu Team Edward oder Team Jacob gehöre – eine Entscheidung, die sie gar nicht treffen kann. "Ich habe ihn nie gesehen", gestand sie und bekräftigte auf Nachfrage des sichtlich überraschten Moderators noch einmal: "Habe ich nicht." Suki betonte jedoch, dass sie den Vampirfilm irgendwann nachholen wolle, sich aber bei der Zuordnung der Figuren schon jetzt sicher sei: "Ich werde ihn eines Tages sehen, aber offensichtlich bin ich Team Edward."

Ganz allein möchte Suki sich den Klassiker aber nicht ansehen. Sie erklärte, sie warte auf den passenden Moment, an dem sie sich gemütlich damit ins Bett kuscheln könne, und stellte sich vor, den Film entweder mit Robert oder gemeinsam mit Owen zu schauen. Dieser warnte sie augenzwinkernd, dass er während Filmen ständig rede und dabei ziemlich nervig sein könne. Das schien Suki jedoch nicht abzuschrecken, im Gegenteil: "Ich will Kommentare dazu hören. Ich möchte gar nicht einfach nur still dasitzen und zuschauen." Am Ende brachte sie ihre Haltung noch einmal klar auf den Punkt: "Wir bräuchten Kommentare dazu."

Dabei ist "Twilight" für Rob mehr als nur irgendein Filmtitel – der Streifen von 2008 machte ihn über Nacht zum Teenie-Idol. Mit nur 37 Millionen Dollar (32 Millionen Euro) Budget spielte allein der erste Teil rund 400 Millionen Dollar (347 Millionen Euro) ein, bis 2012 folgten vier weitere Fortsetzungen, und die gesamte Saga kam am Ende auf über drei Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) weltweit. Kritiker zeigten sich damals wenig begeistert, das Publikum liebte die Reihe hingegen. Robert nutzte den Erfolg später als Sprungbrett für ungewöhnlichere Rollen in Filmen wie "The Lighthouse" oder "Tenet" und übernahm schließlich sogar die Hauptrolle in "The Batman". Privat halten Robert und Suki, die eine gemeinsame Tochter haben, ihr Liebes- und Familienleben meist im Hintergrund, zeigen sich nur selten gemeinsam auf roten Teppichen und geben in Interviews nur vereinzelte Einblicke in den Alltag.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Robert Pattinson und Suki Waterhouse

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Getty Images Suki Waterhouse bei der Grammy After Party 2026

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Robert Pattinson und Kristen Stewart in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

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