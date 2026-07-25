Dieser "Unter uns"-Star verlässt nach kurzer Zeit die Serie

Für Guido Broscheit (58) heißt es schon wieder Abschied von der Schillerallee: Der Schauspieler verlässt die RTL-Daily Unter uns nach nicht einmal einem Jahr. Seit Oktober 2025 war er in der festen Rolle des Jori Jansen zu sehen, nun wurde seine letzte Szene gedreht – und zwar ausgerechnet auf einem Friedhof. Wie RTL berichtet, hängt der Ausstieg direkt mit dem Serientod von Joris Tochter Stella zusammen, der für die Figur alles verändert. Guido selbst blickt dabei dankbar auf seine Zeit bei der Serie zurück und macht mit seinen Aussagen direkt klar, dass das Kapitel für ihn zwar vorerst endet, aber noch nicht komplett abgeschlossen sein muss.

Zum Abschied fand Guido gegenüber RTL sehr persönliche Worte über seine Zeit am Set. "Menschlich hat einfach alles gepasst und schauspielerisch sowieso", erklärte er. Gerade die letzten Dreharbeiten seien für ihn besonders emotional gewesen. "Mir war bewusst, dass das erst einmal Joris letzte Szene war. Deshalb war es mir wichtig, dass es ein guter Ausstieg wird", betonte er. Auch inhaltlich markiert Stellas Tod für Jori einen massiven Wendepunkt. Dazu kommt die Mitverantwortung von Patrizia, gespielt von Miriam Lahnstein. Guido sagte zu dem schweren Schicksalsschlag: "Für Patrizia und Jori überschattet Stellas Tod natürlich alles."

Ganz vom Tisch ist ein Comeback für Guido aber offenbar nicht. An die Fans richtete er laut RTL ein deutliches Dankeschön und sagte: "Vielen Dank für euren Zuspruch. Ich habe mitbekommen, wie gut die Rolle angekommen ist. Das hat mich sehr gefreut." Eine Rückkehr als Jori Jansen schloss er ebenfalls nicht aus und stellte klar: "Vorstellen kann ich mir alles. Also never say never." Auch auf Instagram verabschiedete er sich mit warmen Worten und schrieb: "Es war eine tolle Reise." Für den Schauspieler ist "Unter uns" übrigens nicht die erste Daily-Erfahrung bei RTL: Schon 2007 war er in einigen Folgen von Alles was zählt zu sehen. Jetzt will er sich erst einmal Zeit für Urlaub, Familie, Freunde und seine Freundin nehmen.

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IMAGO / Eventpress Guido Broscheit, Schauspieler

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Imago Bettine Langehein, Darstellerin von Stella in "Unter uns"

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IMAGO / Future Image Guido Broscheit im Februar 2025