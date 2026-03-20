Dieser Kinostar schlüpft in "Unter uns"-Rolle Anna Weigel

Marie Zielcke (47) steigt bei der RTL-Serie Unter uns ein und übernimmt dort die Rolle der Anna Weigel. Die 47-Jährige, die 2001 durch den Kultfilm "Lammbock" bekannt wurde, verkörpert die Tochter von Irene Weigel, gespielt von Soap-Kultstar Petra Blossey (69). Die Rückkehr der Figur Anna ist durchaus bemerkenswert, da die Rolle bereits von drei anderen Schauspielerinnen verkörpert wurde: Janis Rattenni (42), Kathleen Fiedler (41) und zuletzt Marylu-Saskia Poolman, die 2014 ausstieg. Seitdem war die Figur aus der Serie verschwunden. Ab dem 16. April wird Marie nun in den ersten Folgen zu sehen sein. Sie dreht bereits fleißig am Set in Köln.

Gegenüber Bild sprach Marie am Set über ihr Engagement. "Ich habe mir immer wieder gewünscht, in ein Daily-Format zurückzugehen", erklärte die Schauspielerin. "Als das Angebot kam, war das für mich innerlich so ein Wow-Moment, weil ich da einfach jahrelang drauf gewartet habe und das auch immer wieder mal so für mich ins Universum formuliert habe. Somit ist da für mich tatsächlich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen." Mit ihrer Serienmutter Petra verstehe sie sich richtig gut, verriet Marie strahlend. "Sie ist voll nett. Ich finde sie auch als Schauspielerin toll, weil sie sehr überlegt, sehr bedacht und sehr gefühlvoll an ihre Rolle rangeht. Und sie ist einfach cool, das muss man auch mal sagen."

Marie ist mit der Serie "Unter uns" groß geworden. "Wenn ich nach Hause kam, lief sie immer – damals hätte ich mir nie vorstellen können, irgendwann selbst Teil davon zu sein. Mit dieser Rolle schließt sich für mich nun ein Kreis", erzählt sie. Für die Schauspielerin, die heute in Burgdorf bei Hannover lebt, ist das Engagement zugleich eine Rückkehr in ihre Geburtsstadt Köln. "Ich bin mit 17 weggegangen. Aber egal, wie anstrengend die Fahrt mit der Deutschen Bahn war – sobald ich über den Rhein fahre und den Dom sehe, weiß ich: Es ist schön, wieder in Köln zu sein", schwärmt Marie. Dass ihr Beruf es ihr ermöglicht, an unterschiedlichen Orten zu leben, empfindet sie als großes Privileg: "Ich liebe diese Freiheit – sie ist für mich purer Luxus. Ich bin einfach eine Weltenbummlerin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Zielcke bei der 27. José-Carreras-Gala in Leipzig, Media City, 16. Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Imago Cast von "Unter Uns" beim Fantreffen im Kölner Coloneum, 11. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Marie Zielcke, Schauspielerin