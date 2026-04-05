Camila Mendes und Verlobter Rudy strahlen beim Luxus-Dinner

Camila Mendes (31) und ihr Verlobter Rudy Mancuso (34) haben sich für eine glamouröse Veranstaltung in Los Angeles herausgeputzt. Am Mittwoch dieser Woche besuchte das verliebte Paar ein exklusives Dinner im berühmten Chateau Marmont, das von Cultured Magazine und der Luxusmarke Bvlgari ausgerichtet wurde. Die Schauspielerin und ihr Partner posierten dabei für Fotos und zeigten sich von ihrer schönsten Seite. Das Event fand im Penthouse 64 des Chateau Marmont statt und wurde von Sarah Harrelson, der Chefredakteurin von Cultured Magazine, sowie Mary Katrantzou, der Kreativdirektorin für Lederwaren und Accessoires bei Bvlgari, veranstaltet. Anlass war die Feier der neuen Icons Minaudières Kollektion von Bvlgari.

Nach dem Dinner teilte Camila ihre Eindrücke auf Instagram und schrieb: "Habe den Bob für Bvlgari aktiviert. Glückwunsch zur neuen Kollektion und danke, dass ihr ein so schönes Dinner veranstaltet habt. Es stellte sich heraus, dass ich Bvlgari mein ganzes Leben lang falsch ausgesprochen habe – eine sehr informative Nacht für mich!" Die Schauspielerin präsentierte bei der Gelegenheit auch ihre neue Kurzhaarfrisur.

Ihre Verlobung verkündeten die Turteltauben bereits im Oktober des vergangenen Jahres – und sorgten damit für eine echte Überraschung. Während Camila glaubte, zur Geburtstagsfeier der Produzentin Rachel Matthews zu gehen, machte Rudy ihr vor versammelter Runde einen Antrag. "Es war eine überraschende Verlobungsparty", berichtet eine Quelle dem Magazin People. Im Anschluss feierten sie gemeinsam mit Freunden und Familie, bevor sie am Abend Hand in Hand im Chateau Marmont auftauchten. Dort funkelte Camilas Diamantring im Rampenlicht und zog alle Blicke auf sich.

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ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso auf der NY Fashion Week im Februar 2023

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