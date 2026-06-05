Camila Mendes blickt auf ihren peinlichsten Look zurück

Schauspielerin Camila Mendes (31) blickt auf ihre Red-Carpet-Vergangenheit zurück – und dabei gibt es sowohl strahlende Highlights als auch einen Moment, den sie lieber vergessen würde. In einem Interview mit Who What Wear spielte die "Riverdale"-Darstellerin das Spiel "Truth or Wear" und verriet dabei, welcher ihrer Auftritte auf dem roten Teppich ihr bis heute besonders am Herzen liegt – und welcher ihr im Nachhinein unangenehm ist. Als ihren absoluten Favoriten nannte Camila ihr Outfit bei der Vanity Fair Oscar-Party 2024. Sie trug ein goldenes Skulptur-Top kombiniert mit einem schwarzen Samtrock des Labels Tamara Ralph, abgerundet durch eine glamouröse Hochsteckfrisur und zurückhaltende Accessoires.

Beim Thema ihres "peinlichsten" Looks hielt sich Camila hingegen bedeckt – und verriet weder die genaue Veranstaltung noch den Look selbst. "Es war nicht mal wirklich peinlich, es hat sich nur nicht wie ich angefühlt. Und das hat man mir auch angemerkt", erklärte sie, wie das Magazin People berichtet. Ein konkretes Kleidungsstück oder eine Marke nannte sie dabei nicht.

Abseits roter Teppiche steht für Camila gerade ein großer beruflicher Meilenstein an: In der Verfilmung "Masters of the Universe" übernimmt sie die Hauptrolle der Kriegerin Teela, an der Seite von Nicholas Galitzine (31) als Prinz Adam alias He-Man. Jared Leto (54) ist als Schurke Skeletor zu sehen, Regie führt Travis Knight (52). "Mehr als alles andere habe ich immer davon geträumt, in einem Superheldenfilm mitzuspielen, und ich hätte nie gedacht, dass sich eine solche Gelegenheit ergeben würde", sagte Camila dem Magazin People über die Rolle. Besonders reizte sie dabei, dass es sich um eine Figur handelt, die im Live-Action-Bereich seit Jahrzehnten nicht mehr zu sehen war: "Es war großartig, diese ruhenden Charaktere wieder zum Leben zu erwecken."

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Getty Images Camila Mendes bei der New Yorker Premiere von "Idiotka" am 5. Februar 2026

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Getty Images Camila Mendes bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

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Getty Images Camila Mendes, Schauspielerin