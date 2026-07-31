Rudys Antrag: Camila Mendes plaudert aus dem Nähkästchen

Neun Monate nach ihrer Verlobung spricht Camila Mendes (32) erstmals ausführlich über den besonderen Moment, in dem sie merkte, dass ihr Freund Rudy Mancuso (34) ihr einen Heiratsantrag macht. Im Podcast "On Purpose with Jay Shetty" schilderte die Schauspielerin jetzt, wie sie an jenem Abend im Oktober 2025 eigentlich glaubte, zum Geburtstagsessen ihrer besten Freundin in eine geheime Speakeasy-Bar in Los Angeles zu gehen – und anschließend zu einer Mottoparty von Glen Powell (37). Sie wollte ursprünglich sogar im Trainingsanzug erscheinen, doch ihre Freundin bestand auf ein eleganteres Outfit. Erst im Nachhinein wurde Camila klar, warum: Ihre Freundin wusste bereits, dass dies das Outfit sein würde, in dem sie den Antrag und all die Fotos danach erleben würde.

Im Podcast beschreibt die Riverdale-Darstellerin detailliert den Moment, in dem der Groschen fiel. Als sie durch die Tür trat, sah sie einen langen Gang mit weißen Blumen und Kerzen – und Rudy am Ende davon. "Ich dachte, so sieht das Restaurant eben aus. Ich hatte keine Ahnung", erklärte sie. Da Rudy ohnehin zum Abendessen stoßen wollte, fand sie sein Anwesendsein zunächst nicht ungewöhnlich. Erst als sie bemerkte, dass ihre Freundinnen nicht mit ihr hineingekommen waren und kichernd hinter ihr standen, wurde ihr klar, was wirklich geschah – und dann setzte der Song "Engagement Party" aus dem Film "La La Land" ein, der dem Paar besonders am Herzen liegt. "Ich dachte: Oh Gott. Oh Gott. Es passiert gerade", erinnerte sie sich. Nach dem privaten Antrag führte Rudy sie durch einen Vorhang zu einer riesigen Überraschungsparty, auf der unter anderem ihre Mutter sowie ihre ehemaligen Riverdale-Kollegen Madelaine Petsch (31), KJ Apa (29) und Lili Reinhart (29) warteten. Die Feier im karibischen Restaurant Lucia dauerte Stunden. Danach fuhren die beiden noch zu Powells Party – und Rudy, noch ganz im Hochgefühl, verkündete die Neuigkeit dort direkt vor den anwesenden Paparazzi. "Rudy ruft einfach: 'Wir haben uns verlobt!' Er verkündet es der ganzen Welt", lachte Camila.

Camila und Rudy sind seit rund vier Jahren ein Paar. Den Film "La La Land", dessen Song beim Antrag eine so besondere Rolle spielte, haben die beiden früh in ihrer Beziehung gemeinsam für sich entdeckt – er verbindet sie seitdem auf ganz persönliche Weise. Was die Hochzeitsplanung angeht, lassen sich die beiden bewusst Zeit. Camila beschrieb den Prozess im Podcast als "sehr, sehr langsam". Gegenüber dem Magazin People hatte sie bereits im Februar verraten, dass die beiden ihre Hochzeitslocation bereits ausgewählt haben.

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ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso auf der NY Fashion Week im Februar 2023

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Instagram / camimendes Verlobung von Camila Mendes und Rudy Mancuso

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Instagram / camimendes Camila Mendes und Rudy Mancuso im Februar 2023