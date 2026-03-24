So überzeugte Danny DeVito John Stamos von "Drag"-Rolle

John Stamos (62) zeigt sich in der neuen Horrorkomödie "Drag" von einer ganz anderen Seite – und das nicht nur schauspielerisch. Bei der Premiere des Films im März beim SXSW Film & TV Festival in Texas erzählte der 62-Jährige gegenüber dem Magazin People von einem denkwürdigen Telefonat mit Produzent Danny DeVito (81). Kurz bevor John mit den Beach Boys auf die Bühne gehen wollte, klingelte sein Telefon. "Ich sagte: 'Was willst du?'", erinnert sich der "Full House"-Star an das Gespräch. Danny habe ihm geantwortet: "Ich möchte deinen Hintern im Film zeigen." Johns Reaktion fiel kurz und knapp aus: "Ich sagte: 'OK.'"

Der Film "Drag" ist ein Herzensprojekt der Familie DeVito. Danny produzierte den Streifen gemeinsam mit zwei seiner drei Kinder, Lucy und Jake. Lucy übernahm zudem die Hauptrolle an der Seite von Lizzy Caplan (43), Christine Ko und John. Die Geschichte handelt von zwei Schwestern, deren Einbruch in ein Haus im Norden des Bundesstaats New York zum Albtraum wird, als eine von ihnen sich den Rücken verletzt und im zweiten Stock bewegungsunfähig wird. John zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: "Dannys und Lucys und Jakes gemeinsame Arbeit zu beobachten, war eine wundervolle Erfahrung", verriet er bei der Premiere.

Für die düstere Rolle veränderte John sogar sein Aussehen und trug dunklere Kontaktlinsen sowie dünnere Augenbrauen – was seine Ehefrau offenbar ziemlich schockierte. "Ich habe mir viele True-Crime-Sendungen angeschaut und wollte wirklich meinen Look verändern", erklärte der Schauspieler. John, der Danny schon sein ganzes Leben lang bewundert und sich immer gewünscht hatte, ihn kennenzulernen, hofft nun, dass der 81-Jährige zu einem seiner Mentoren wird. "Ich habe mich in meiner Karriere immer zu älteren Herren und Mentoren hingezogen gefühlt", verriet er. Nach seiner Rolle in der Serie "The Hunting Wives" wolle er nun bei ähnlich dunklen Projekten bleiben: "Vielleicht keine Hallmark-Filme mehr!"

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Getty Images John Stamos, Schauspieler

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Getty Images Danny DeVito und Lucy DeVito im November 2023

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Getty Images John Stamos, "Full House"-Star