Kaum zu erkennen: So sah Nathan Fillion früher aus

Kaum zu glauben, aber wahr: Vor 31 Jahren war Nathan Fillion (55), der heute als einer der beliebtesten Serienstars der Welt gilt, in seiner allerersten Rolle auf dem Bildschirm zu sehen – und zwar in der Seifenoper "Liebe, Lüge, Leidenschaft". Alte Bilder aus dieser Zeit kursieren jetzt im Netz und zeigen den Schauspieler in seinen allerersten Anfängen. In der Soap spielte er die Rolle des Joey Buchanan – eine Leistung, die damals sogar mit einem Emmy als Outstanding Younger Actor ausgezeichnet wurde. Wer die Fotos aus jener Zeit mit dem heutigen Nathan vergleicht, dürfte staunen, wie weit er es seitdem gebracht hat.

Nach seiner Zeit in New York, wo er für "Liebe, Lüge, Leidenschaft" vor der Kamera stand, zog Nathan nach Los Angeles und sammelte weitere Erfahrungen – unter anderem in der Sitcom "Ein Trio zum Anbeißen" und an der Seite von Tom Hanks (70) in Steven Spielbergs (79) Kriegsfilm "Der Soldat James Ryan". Den wirklichen Durchbruch erzielte er 2002 mit der Sci-Fi-Serie "Firefly – Der Aufbruch der Serenity", in der er Captain Malcolm Reynolds verkörperte. Diese ikonische Rolle führte er später im Kinofilm "Serenity – Flucht in neue Welten" fort. Einem noch breiteren Publikum wurde er anschließend als Krimischriftsteller Richard Castle in der gleichnamigen Serie bekannt, die von 2009 bis 2016 lief. Seit 2018 ist er als Polizist John Nolan in "The Rookie" zu sehen.

Nathan Fillion wurde am 27. März 1971 im kanadischen Edmonton geboren. Ursprünglich hatte er gar keine Schauspielkarriere geplant – zunächst strebte er eine Laufbahn als Englischlehrer an. Erst während seines Studiums entdeckte er seine Leidenschaft für die Bühne und begann, in Theaterstücken mitzuwirken. Sein nächstes großes Projekt steht bereits fest: In James Gunns (59) neuem Superman-Film wird er als Superheld Green Lantern zu sehen sein – sowohl in einer Serienadaption, die noch 2026 erscheinen soll, als auch im Kinofilm, der für 2027 geplant ist.

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Imago Nathan Fillion beim "The Rookie"-Panel auf der Comic-Con International 2025 in San Diego

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2025 Disney. All rights reserved. Nathan Fillion in "The Rookie"

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2025 Lions Gate Television, Inc. And ABC Signature. All Rights Reserved. "The Rookie"-Cover