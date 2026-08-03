Oscarnominierung mit 10: So hart war es für Abigail Breslin

Zwanzig Jahre ist es her, dass der Film "Little Miss Sunshine" in die Kinos kam – und mit ihm die damals zehnjährige Abigail Breslin (30) in die Herzen des Publikums. Als jüngste Tochter Olive in der Familienkomödie spielte sie sich an der Seite von Stars wie Steve Carell (63) und Toni Collette (53) direkt in den Olymp Hollywoods – und ergatterte als eine der jüngsten Nominierten aller Zeiten eine Oscar-Nominierung. Doch hinter den Kulissen war der Weg alles andere als leicht, wie die heute 30-Jährige immer wieder öffentlich gemacht hat. Zuletzt sprach sie im Podcast "Vulnerable with Christy Carlson Romano" offen über Selbstzweifel, die bereits am Set des Films begannen.

Für ihre Rolle als Olive trug Abigail einen künstlichen Bauch, um die Figur fülliger erscheinen zu lassen. "Ich hatte definitiv einen Moment tiefer Unsicherheit, als ich all die anderen Mädchen beim Schönheitswettbewerb sah und dachte: 'Bin ich die Hässliche?'", gestand sie im Podcast. Diese Unsicherheiten sollten sie noch lange begleiten: Mit 13 Jahren wurde bei ihr eine Angststörung diagnostiziert, mit 15 kamen Anorexie und Bulimie hinzu. Auf Instagram meldete sie sich 2024 im Zuge einer öffentlichen Diskussion um Alabama Barker zu Wort und schrieb: "Ich bin seit einigen Jahren frei von meiner eigenen Essstörung und ich urteile überhaupt nicht über Menschen, die solche Medikamente nehmen – aber die Tatsache, dass sie wegen Online-Kommentaren angefangen hat, Abnehmmittel zu nehmen, ist absolut erschütternd." Auch über sexuelle Gewalt und eine daraus resultierende PTBS-Diagnose sprach Abigail auf der Plattform. Sie schilderte, warum sie die Tat damals nicht anzeigte: "Ich war mit meinem Vergewaltiger zusammen und hatte Angst, dass man mir nicht glauben würde." Hinzu kamen über die Jahre weitere schwere Schicksalsschläge, darunter der Tod ihres Vaters durch Covid-19 im Jahr 2021, wie LADbible berichtet.

Abigail begann ihre Karriere noch als Kind und spielte nach "Little Miss Sunshine" in Produktionen wie "Zombieland" und der Serie "Scream Queens" mit. Das Image des Kinderstars hinter sich zu lassen, war nach eigener Aussage ein langer Weg – auch persönliche Rückschläge, darunter eine Beziehung, die sie selbst als missbräuchlich beschrieben hat, prägten diesen. Heute hat sie privat ihren Platz gefunden: Seit 2023 ist sie mit Ira Kunyansky verheiratet und steht aktuell für die vierte und letzte Staffel der Netflix-Serie "The Night Agent" vor der Kamera.

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Getty Images Abigail Breslin im Juli 2021

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Getty Images Abigail Breslin, Schauspielerin

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Getty Images Ira Kunyansky und Abigail Breslin im Februar 2023 in Santa Barbara