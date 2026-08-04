Natalie Portman beschreibt Schwangerschaft als "reinigend"

Natalie Portman (45) erwartet ihr drittes Kind – und gibt jetzt seltene Einblicke in ihre Schwangerschaft. Die Schauspielerin sprach gegenüber dem Magazin Elle über ihren Alltag und ihr Wohlbefinden in dieser besonderen Zeit. Das Baby, das sie gemeinsam mit ihrem Freund Tanguy Destable erwartet, ist für das Paar ein aufregender neuer Lebensabschnitt. Auf die Welt kommt das Kind für Natalie mit 44 Jahren – und sie ist sich bewusst, wie besonders das ist. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sagte sie: "Tanguy und ich sind sehr aufgeregt. Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, dass es ein Privileg und ein Wunder ist."

Im Interview mit Elle beschreibt die Schauspielerin, wie sie sich in der Schwangerschaft um sich selbst kümmert: "Ich versuche, jeden Tag irgendeine Art von körperlicher Aktivität zu machen. Entweder ich schwimme oder gehe spazieren und mache Gyrotonics. Ich lebe weiterhin vegan, nehme viele Vitamine und versuche, so viel wie möglich zu schlafen." Besonders die Einschränkungen, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, empfindet sie als wohltuend. Da man in dieser Zeit weder Alkohol noch Koffein zu sich nehmen kann, fühle sich das für sie fast wie eine Reinigung an: "Ich dachte mir: 'Wow, ich war noch nie so sauber in meinem Leben.'" Gleichzeitig betont sie, wie sehr ihr das Thema Fruchtbarkeit am Herzen liegt, und denkt dabei an Menschen, denen eine Schwangerschaft nicht so leicht fällt: "Ich kenne so viele Menschen, die es so schwer damit hatten, dass ich dabei auch respektvoll sein möchte. Es ist so etwas Schönes und Freudiges – und gleichzeitig auch keine leichte Sache."

Natalie hat bereits zwei Kinder aus ihrer früheren Ehe mit dem Choreografen Benjamin Millepied (49): den 15-jährigen Aleph und die neunjährige Amalia. Aufgewachsen ist die Schauspielerin als Tochter eines Fertilitätsmediziners – eine Herkunft, die ihr früh ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen rund um das Thema Schwangerschaft und Familienplanung mitgegeben hat. Aktuell lebt sie mit ihrer Familie in Paris, wo sie seit über einem Jahrzehnt zu Hause ist. Zuletzt teilte sie auf Instagram Eindrücke aus Pariser Museen wie dem Picasso Museum, dem Grand Palais und der Fondation Louis Vuitton – mit dem schlichten Kommentar "Paris in letzter Zeit".

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Getty Images Natalie Portman, Oktober 2024

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Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

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Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Fountain of Youth", Mai 2025