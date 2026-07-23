Fans verwirrt: Cardi B vergleicht sich mit Britney Spears

Cardi B (33) sorgt mit einem rätselhaften Post für Wirbel: Auf X erklärte die Rapperin jetzt, sie verstehe Britney Spears (44) – und löste damit eine Welle an Reaktionen aus. In weiteren Clips, über die unter anderem das Portal OK! berichtet, legte Cardi nach und verglich sich sogar direkt mit dem früheren Teenie-Idol. "Ich bin wirklich Hip-Hops Britney Spears", sagte sie und klagte darüber, wie stark sie im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Sie erklärte, sie wisse "alles über diese Promis", von Affären bis zu Skandalen, doch niemand interessiere sich dafür – während bei ihr selbst jedes Detail sofort Schlagzeilen mache. "Wenn es um mich geht, kann ich nicht mal in einen verdammten Becher pinkeln", wetterte sie weiter und meinte damit die ständige Beobachtung und den Druck, über den Medien und Fans ihrer Meinung nach ununterbrochen sprechen.

Viele Fans zeigten sich von dem Vergleich verwirrt und fragten in den Kommentaren, was die Verbindung zwischen den beiden Frauen sein solle. Einige Nutzer übten auch harsche Kritik: "Du bist nicht annähernd wie Britney. Du könntest nicht mal ihr Klo spülen", schrieb ein User. Zeitgleich brodelt die Gerüchteküche rund um Cardis Liebesleben. Laut Mirror wurde die Rapperin in Venedig mit dem Torwart Maduka Okoye (26) beim Dinner im Gio's Restaurant im St. Regis Hotel gesichtet. Zuvor waren die beiden bereits gemeinsam bei der Pariser Haute Couture Fashion Week aufgetaucht.

Im Zuge der Berichterstattung über das Treffen in Venedig meldete sich Maduka Okoyes Ex-Partnerin, das Model Jelicia Westhoff, in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story zu Wort und erhob schwere Vorwürfe gegen den Sportler. Sie behauptete, er kümmere sich kaum um den gemeinsamen dreijährigen Sohn Isaiah Emil Jr. und habe ihn auch nicht besucht, als das Kind in der Vergangenheit auf der Intensivstation lag. Außerdem warf sie ihm Untreue und körperliche Übergriffe vor. Gegenüber Page Six betonte Jelicia jedoch ausdrücklich, ihre Kritik richte sich nicht gegen Cardi. Sie habe "nichts gegen" die Grammy-Gewinnerin – ihre Wut gelte dem Umstand, dass der Vater ihres Kindes öffentlich mit Frauen ausgehe, ohne sich um seinen Sohn zu kümmern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im November 2025

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Cardi B und Maduka Okoye sollen sich daten