So reagierte Josh Stodel und Nasrins Umfeld auf Baby-News

Für Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp gibt es großen Grund zur Freude: Die beiden Realitystars erwarten gemeinsam ihr erstes Kind. Und nicht nur die werdenden Eltern sind voller Vorfreude – auch ihr Umfeld reagierte auf die Baby-News mit überwältigender Begeisterung. Im Interview mit Promiflash verraten Josh und Nasrin, wie ihre Liebsten die freudige Nachricht aufgenommen haben und auch, wie sich die Familien der beiden untereinander verstehen.

Nasrin schwärmt von den Reaktionen ihrer Familie und Freunde im Gespräch mit Promiflash: "Sowohl unsere Eltern als auch unser Freundeskreis waren komplett aus dem Häuschen. Sie haben sich alle so sehr für uns gefreut und unterstützen uns schon die komplette Schwangerschaft zu 100 Prozent." Besonders schön für das Paar: Auch die beiden Familien untereinander verstehen sich bestens. "Unsere Eltern verstehen sich sehr gut miteinander und wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis, sodass wir das Ganze als Familie feiern können", so Nasrin weiter.

In der Show Bad Boyfriends hatte Josh noch Zweifel am Kinderwunsch seiner Partnerin geäußert. Laut Nasrin habe sich seitdem aber einiges getan. Im Interview mit Promiflash erzählte sie, dass die beiden sogar aktiv versucht hätten, schwanger zu werden. Als sie schon nach wenigen Wochen erste Symptome spürte, habe Josh sofort ein gutes Gefühl gehabt und sie bestärkt, einen Test zu kaufen. "Wir waren total überwältigt, glücklich, aber auch nervös", sagte Nasrin über den Moment, als der Test positiv war.

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel, Silvester 2025

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Rapp und Josh Stodel

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin, "Temptation Island"-Bekanntheit

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