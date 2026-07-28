Topfit: Bradley Cooper (51) nach Workout in Paris gesichtet

Bradley Cooper (51) ist derzeit in Paris unterwegs – und zeigt sich dabei in absoluter Topform. Am Montag, dem 27. Juli, wurde der 51-jährige Schauspieler dabei erwischt, wie er nach einem Workout zu seinem Hotel zurückkehrte. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, präsentiert sich der Schauspieler in einem eng anliegenden grauen T-Shirt, grauen Trainingsshorts sowie weißen Nike-Sneakern. Dazu kombinierte er eine rückwärts getragene weiße Kappe, eine Sonnenbrille und AirPods Max. Schon seit einigen Wochen hält der Hollywoodstar sich in der französischen Hauptstadt auf.

Was ihn genau nach Paris geführt hat, ist nicht offiziell bestätigt. Allerdings könnte ein großes Filmprojekt dahinterstecken: Bradley befindet sich derzeit in der Vorproduktion für ein Prequel zu "Ocean's Eleven". Laut IMDb dreht sich der Film um Danny Oceans Eltern, die beim Formel-1-Grand-Prix in Monaco im Jahr 1962 einen spektakulären Coup landen. An Bradleys Seite werden Margot Robbie (36), Wagner Moura (50) und Monica Barbaro (36) zu sehen sein. Der Kinostart ist für Juni 2027 geplant.

Sein Aufenthalt in der Stadt der Liebe hat aber offenbar auch eine romantische Seite. Vor einigen Wochen wurde Bradley gemeinsam mit seiner Freundin Gigi Hadid (31) beim Abendessen in Paris gesichtet. Das Model und der Schauspieler halten ihre Beziehung normalerweise weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Zuletzt gewährte Gigi ihren Fans jedoch einen seltenen Einblick in ihr Privatleben: Auf Instagram postete sie eine Galerie mit Pariser Schnappschüssen, auf denen die beiden als Silhouetten auf der Pont des Arts zu sehen sind, wie sie gemeinsam den Sonnenuntergang über der Seine genießen. Dazu schrieb die 31-Jährige einfach: "joy+jetlag".

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Getty Images Bradley Cooper beim BFI London Film Festival

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Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid zeigt Partner Bradley Cooper