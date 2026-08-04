Prinz Marcus und Dolly Buster bei Party knutschend gesichtet

Bei der legendären Almrauschparty in Rosi's Sonnbergstuben in Kitzbühel ging es heiß her: Mitten auf der Tanzfläche wurden Dolly Buster (56) und Prinz Marcus von Anhalt (59) beim Knutschen erwischt. Zwischen fliegenden Dirndln, Schampus in Strömen und einem beeindruckenden Blitzlichtgewitter legten der Realitystar und die frühere Erotikdarstellerin mehrere innige Küsse hin – sehr zur Freude der anderen Partygäste. Wie Fotos zeigen, die unter anderem von Heute.at veröffentlicht wurden, ließ sich das Duo von den neugierigen Blicken nicht stören, schnäbelte munter weiter und zeigte sich bis in die Morgenstunden bestens gelaunt.

Dolly und Marcus kennen sich bereits aus der Realityshow Promi Big Brother und feierten jetzt offenbar ihr Wiedersehen in Kitzbühel. Zuvor hatte Marcus mit einem Flirt mit Simone Lugner von sich reden gemacht, nachdem die beiden sich ebenfalls in der Gamsstadt nähergekommen waren und später ein Date in Wien hatten. Eifersüchtige Töne sind von der Lugner-Witwe aber nicht zu hören: Gegenüber Heute.at betonte Simone ganz entspannt: "Man hat nur ein Leben und das soll man genießen. Und das tun die zwei." Neben dem knutschenden Duo mischten sich auch Moderatorin Verena Kerth (45), DJane Giulia Siegel (51) und Gastgeberin Rosi Schipflinger unter die feierwütigen Gäste.

Für Dolly ist das feuchtfröhliche Treiben in den Bergen auch ein Kontrast zu den vergangenen Monaten: Die Schauspielerin stand kürzlich für Villa der Versuchung in Thailand vor der Kamera, wo es während der Dreharbeiten zu gesundheitlichen Problemen kam und sie in eine Klinik gebracht werden musste. Inzwischen scheint die Kultblondine wieder fit genug zu sein, um durchtanzte Nächte zu genießen. Marcus wiederum sorgt seit Jahren mit luxuriösem Lebensstil und ausschweifenden Partys für Schlagzeilen. In Kitzbühel fanden die zwei Promi-Urgesteine nun auf feuchteste Weise zusammen – und bewiesen damit, dass auf der Alm längst nicht mehr nur die Sennerin sündigt, sondern hin und wieder auch die schambefreite Schickeria.

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Imago Marcus Prinz von Anhalt und Dolly Buster beim Bunny Burlesque Opening in Hamburg am 02.04.2019

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Getty Images Dolly Buster beim Radio Regenbogen Award 2023

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ORF Seitenblicke Simone Lugner und Prinz Marcus von Anhalt, Januar 2026