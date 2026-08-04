"Die Verräter": Cathy Hummels ist enttäuscht von Mitstreiter

Cathy Hummels (38) lässt durchblicken, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! für sie alles andere als harmlos waren. Auf der Premiere der vierten Staffel sprach die Moderatorin im Gespräch mit Promiflash offen darüber, dass sie nach dem Dreh von einer Mitstreiterin oder einem Mitstreiter enttäuscht war. Ganz vom Tisch ist das Thema inzwischen aber wieder: Cathy stellte klar, dass es ein klärendes Gespräch gegeben habe und die Fronten inzwischen bereinigt seien. Dennoch macht ihre Andeutung neugierig darauf, welche Szenen die Fans in den kommenden Folgen noch zu sehen bekommen.

Im Interview verriet sie auch, wann und wie es zu dem klärenden Austausch kam. Die Influencerin verriet, dass sie erst nach den Dreharbeiten zum Hörer gegriffen habe: Das Gespräch habe telefonisch stattgefunden, "so wie man das macht". Um wen genau es sich bei der betreffenden Person handelt, wollte sie dagegen nicht preisgeben. Damit bleibt offen, ob der Konflikt direkt mit Szenen in Verbindung steht, die in der Show zu sehen sind, oder ob sich Spannungen eher abseits der Kameras aufgebaut haben.

Für Cathy sind intensive Situationen vor laufender Kamera nichts Neues. In der aktuellen Staffel der Realityshow geriet sie bereits beim ersten Spiel mit Schauspielerin Alexa Maria Surholt (58) aneinander, als es in einem körperlich anstrengenden Parcours hoch herging. Die Moderatorin ist es gewohnt, sich in Realityformaten und auf Social Media zu behaupten, und spricht häufig offen über ihre Gefühle und Grenzen. Privat steht für die gebürtige Münchnerin vor allem ihr Sohn im Mittelpunkt, den sie trotz voller Terminkalender so oft wie möglich in ihren Alltag einbindet. Auch in Interviews betont Cathy immer wieder, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang ist – sowohl im TV als auch im echten Leben.

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Imago Cathy Hummels bei der Umbrella Foundation Charity Night im Hyatt Regency Düsseldorf, 28.05.2026

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RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der vierten Staffel