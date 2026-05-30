Seltener Auftritt: Brendan Fraser posiert mit seinen Söhnen

Brendan Fraser (57) genießt weiter sein Glück als Familienmensch – und zeigt sich jetzt erneut mit seinen Söhnen im Rampenlicht. Bei der Premiere seines neuen Films "Pressure" in New York strahlte der Oscarpreisträger auf dem roten Teppich, lässig eingerahmt von seinen Jungs Holden und Leland. Auf den Fotos, über die unter anderem das US-Portal Hollywood Life berichtet, posieren die drei Arm in Arm im Blitzlichtgewitter. Brendans ältester Sohn Griffin Fraser hält sich währenddessen wie so oft lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Für die Fans ist der gemeinsame Auftritt ein weiterer seltener Einblick in das Privatleben des "Die Mumie"- und "The Whale"-Stars.

Brendan und seine Ex-Frau Afton Smith wurden 2002 zum ersten Mal Eltern, als ihr Sohn Griffin zur Welt kam, 2004 folgte Holden, 2006 schließlich Nesthäkchen Leland. Seit der Scheidung 2008 hält der Schauspieler sein Patchworkleben weitgehend aus dem Rampenlicht heraus, machte aber immer wieder Ausnahmen zu besonderen Anlässen. So begleiteten seine Kinder ihn bereits zu einigen Stationen seines großen Hollywood-Comebacks, etwa zu Events rund um seine gefeierte Leistung in "The Whale". In einem früheren Interview schwärmte Brendan dem Magazin People zufolge: "Kinder zu haben, macht dein Leben besser, ganz einfach." Dass er diesen Grundsatz lebt, zeigt auch der Auftritt zur "Pressure"-Premiere, bei dem Vater und Söhne sichtbar vertraut wirken.

Brendan wurde durch Blockbuster wie "Die Mumie", "George – Der aus dem Dschungel kam" und "Steinzeit Junior" berühmt, bevor er sich über Jahre weitgehend aus Hollywood zurückzog. Sein mittlerer Sohn, Holden, geht inzwischen eigene Wege in der Modewelt. In den vergangenen Jahren lief er bereits für Designer wie Todd Snyder und Hermès über den Laufsteg. Leland hielt sich bisher weitgehend im Schatten der Kameras auf. Für den Hollywoodstar bleiben seine drei Jungs dennoch das emotionale Zentrum seines Lebens – parallel zu seinem beruflichen Höhenflug wächst so eine ganz eigene Familiengeschichte im Hintergrund mit.

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Getty Images Brendan Fraser und seine Söhne im Jahr 2023

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Getty Images Brendan Fraser, seine Söhne und Jeanne Moore im Rahmen der 2023 Vanity Fair Oscar Party

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Getty Images Jeanne Moore, Brendan Fraser, Holden Fraser und Leland Fraser bei den Oscars im März 2023