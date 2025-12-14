Filmrolle als Britney? Tate McRae hält sich für ungeeignet

Tate McRae (22) macht den Gerüchten um eine mögliche Filmrolle als Britney Spears (44) kurzerhand einen Strich durch die Rechnung. In einem Interview mit Rolling Stone wurde die Sängerin gefragt, ob sie sich vorstellen könne, die Hauptrolle in einem Biopic über die Popikone zu übernehmen – sie lehnt diese Idee jedoch ab. "Ich müsste erst Schauspielunterricht nehmen, bevor ich überhaupt in Erwägung ziehen würde, irgendetwas in der Richtung zu machen", betont sie und fügt hinzu: "Außerdem finde ich, dass ich ihr überhaupt nicht ähnlich sehe oder wie sie klinge, also weiß ich nicht, ob ich dafür geeignet wäre."

Die Vergleiche zwischen der 22-Jährigen und Britney sind dennoch seit Jahren Thema. Beide gelten als ausdrucksstarke Performerinnen mit starker Bühnenpräsenz, beide tanzten sich früh ins Rampenlicht – eine Parallele, die Fans in den sozialen Medien immer wieder in Kommentaren und Clips aufgreifen. Für Tate ist diese Verbindung zur "Toxic"-Interpretin ein Kompliment, auch wenn sie sie ein bisschen einschüchtert. "Ich finde das schmeichelhaft und beängstigend", erklärte sie gegenüber Independent und ergänzte: "Es ist so eine verrückte Aussage, weil niemand mit Britney Spears verglichen werden kann. Das ist wie der Vergleich mit Michael Jackson! Das ist der Maßstab."

Abseits der Debatte um eine Filmrolle bleibt für die "Greedy"-Sängerin vor allem die Musik der Taktgeber. Tate, die sich von den Tanzstudios auf die großen Bühnen vorarbeitete, betont in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr Routine und Training sind. Britney hat einen ähnlichen Background: Auch sie wurde durch intensives Tanztraining geprägt, bevor ihre Popkarriere weltweit durchstartete. Beide verbindet vor allem die Liebe zur Performance – und der Umstand, dass sie ihr Publikum nicht nur über Melodien, sondern auch über starke Bilder und Bewegungen erreichen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images, IMAGO / Avalon.red Collage: Britney Spears und Tate McRae

IMAGO / ABACAPRESS Tate McRae, September 2025

IMAGO / Allstar Britney Spears, April 2004