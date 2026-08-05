Peyman Amin: Darum brach der Kontakt zu Thomas Hayo ab

Auf der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! Staffel 4 hat Promiflash mit Peyman Amin (55) gesprochen – und der Modelexperte hat dabei offen über seine alten Verbindungen aus der GNTM-Zeit geplaudert. Besonders überraschend: Mit Thomas Hayo (57), den er seit über 25 Jahren kennt, hat er heute kaum noch Kontakt. Dabei seien die beiden früher eng befreundet gewesen. Als Thomas jedoch später in die Jury von Germany's Next Topmodel einstieg, habe sich das geändert – und zwar auf Druck von außen.

Peyman erklärte im Interview, dass Thomas sich damals gezwungenermaßen nicht mehr mit ihm zeigen konnte oder durfte. "Als er dann später in die Jury getreten ist, haben sich unsere Wege leider auch ein bisschen getrennt, weil er sich natürlich gezwungenermaßen nicht mit mir blicken lassen konnte oder durfte. Sei es, wie es ist", so Peyman gegenüber Promiflash. Zu anderen ehemaligen Jurymitgliedern pflegt er hingegen noch engere Verbindungen: Mit Bruce Darnell (69) habe er eine tolle Zeit in den ersten zwei Staffeln verbracht, und mit Armin Morbach sei er bis heute sehr gut befreundet und arbeite intensiv mit ihm zusammen. Armin führt demnach seine eigene Zeitschrift namens Tush.

Für Peyman ist der Kontaktabbruch zu Thomas offenbar nicht der einzige schmerzhafte Moment, der mit seiner GNTM-Zeit verbunden ist. Schon sein Abschied aus der Jury selbst verlief alles andere als herzlich: Heidi Klum (53) ließ ihn 2009 nicht persönlich über das Ende seiner Jurytätigkeit informieren – er erfuhr es stattdessen über die Produktion und den Sender. Von Heidi selbst bekam er keinen Anruf. Dabei war er zuvor zehn Jahre lang ihr Manager gewesen.

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Imago Peyman Amin bei der 4. Staffel von "Die Verräter – Vertraue niemandem"

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Getty Images Thomas Hayo bei der Berlin Fashion Week im Januar 2019

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Getty Images Heidi Klum und Peyman Amin bei "Germany's next Topmodel" 2009