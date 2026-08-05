Etwa verlobt? Marie Reim äußert sich zu verdächtigem Ring

Marie Reim (26) sorgt mit einem funkelnden Schmuckstück an ihrer Hand für Gesprächsstoff! Bei der Premiere der vierten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! in Köln erschien die Sängerin mit einem auffälligen Ring im klassischen Verlobungsstil – inklusive Steinchen – an ihrem Finger. Weil Marie in der dritten Staffel der Realityshow selbst als Kandidatin mit dabei war, ließ sie sich das Event natürlich nicht entgehen. Ist sie etwa mit ihrem Partner Raphael Wolf verlobt – oder sogar heimlich schon verheiratet? Im Interview mit Promiflash stellt die Musikerin die Situation nun klar.

Auf die Frage nach möglichen Hochzeitsplänen reagiert Marie entspannt. "Also, noch bin ich nicht verheiratet. Und wenn sich daran was ändert, glaube ich, werdet ihr das alle mitbekommen", erklärt sie im Promiflash-Gespräch. Auch eine Verlobung schließt die Blondine aktuell aus, obwohl der Ring danach aussieht. "Nein, auch nicht. Der Ring war ein Geschenk zum Geburtstag. Das ist kein Verlobungsring. Deswegen: Nein, ich bin noch nicht verlobt", stellt sie deutlich klar. Auf die Frage, ob es vielleicht ein sogenannter Promise-Ring sein könnte, antwortet Marie: "Ja, kann sein. Also, das war so ein Geburtstagsgeschenk." Konkrete Pläne für den Gang vor den Traualtar verrät sie an diesem Abend jedenfalls nicht.

Privat scheint es bei Marie und Raphael auch ohne Verlobung harmonisch zu laufen. Die Sängerin hatte bereits erzählt, dass sie mit dem früheren Fußballer zusammenlebt und die beiden in Düsseldorf ein gemeinsames Zuhause gefunden haben. Dort verbringt das Paar im Alltag viel Zeit zusammen, während Raphael sie bei ihrer Musikkarriere unterstützt und ihr Rückhalt gibt. Für die Musikerin ist ihr Freund nicht nur Partner, sondern auch wichtiger Ansprechpartner, wenn es um kreative Entscheidungen geht. So scheinen die beiden ihren Beziehungsalltag ganz entspannt zu genießen – auch wenn der Ring am Finger bei öffentlichen Auftritten schnell für romantische Spekulationen sorgt.

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Imago Marie Reim bei der Kino-Preview von "Die Verräter" Staffel 4, Folge 1 im Cinenova Köln

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Imago Bei der Kino-Preview von "Die Verräter" Staffel 4, Folge 1 im Cinenova Köln: Marie Reim

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Imago Marie Reim mit Freund beim Grand Opening des Schlager Cafe Düsseldorf im Henkel-Saal, 10.04.2025