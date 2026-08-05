Peyman Amin überrascht mit seinem "Die Verräter"-Geständnis

Eigentlich wollte Peyman Amin (55) der größte Lügner des Spiels sein – doch daraus wurde nichts. Bei der Premiere von Staffel vier der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! traf Promiflash den Modelagenten, der in dieser Staffel selbst als Kandidat zu sehen ist. Dabei enthüllte er, dass er sich zu Beginn durchaus zugetraut hatte, als Verräter die anderen Teilnehmer hinters Licht zu führen. Am Ende wurde er jedoch als Loyaler ins Rennen geschickt – und das, so gibt er offen zu, war wohl die richtige Entscheidung.

Im Gespräch mit Promiflash erklärte Peyman, warum er die Verräter-Rolle im Vorfeld unterschätzt hatte. "Ich wollte tatsächlich Verräter sein. Ich wurde ja von Sonja gefragt: 'Wärst du ein guter Verräter?' Und ich so: 'Ja, ich wäre der beste Verräter.' Im Nachhinein muss ich aber sagen: Es ist nicht ohne, Verräter zu sein. Ich war zufrieden, Loyaler zu sein. Ein Verräter zu sein, das ist nicht zu unterschätzen. Man muss ja lügen können, bis sich die Balken biegen. Und das ist nicht so mein Ding, ich kann einfach nicht so lügen wie ein Verräter", gestand er. Bereuen tue er aber trotzdem nichts von dem, was er in der Sendung getan habe. Für ihn sei es insgesamt "das heftigste Projekt" gewesen, bei dem er jemals im Fernsehen mitgemacht habe.

Ein Format wie "Die Verräter" ist für Peyman eine ganz neue Erfahrung gewesen, denn er beschrieb die Sendung als großes Spiel mit großen Persönlichkeiten und einer großen Herausforderung. Authentizität ist ihm dabei nach eigenen Angaben besonders wichtig. "Ich bin keiner, der sich verbiegt oder sich anders darstellt. Ich bin so, wie ich bin. Entweder man mag mich oder nicht. Ich bin authentisch", betonte er gegenüber Promiflash.

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Imago Peyman Amin, August 2026

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Imago Peyman Amin, Oktober 2025

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RTL / Stefan Gregorowius Der "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Cast der vierten Staffel