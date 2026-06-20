Nach Ausgrenzung durch Royals: Zoff bei Beatrice & Eugenie?

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) gelten eigentlich als unzertrennlich. Doch hinter den Kulissen soll es zwischen den beiden York-Schwestern zuletzt geknirscht haben. Das berichtet der Daily Express unter Berufung auf einen Insider. Demnach sollen die Schwestern unterschiedlich mit ihrer aktuellen Rolle innerhalb der Königsfamilie umgehen. "Sie stehen auf unterschiedlichen Seiten", behauptet die Quelle. Zwar seien sich die beiden weiterhin sehr nahe, bei einigen wichtigen Familienthemen sollen ihre Ansichten jedoch auseinandergehen.

Besonders brisant: Die angeblichen Spannungen kommen zu einer Zeit, in der die York-Schwestern selbst im Mittelpunkt royaler Spekulationen stehen. Im Vorfeld von Royal Ascot wurde mehrfach darüber berichtet, dass Beatrice und Eugenie in diesem Jahr nicht zu der prestigeträchtigen Veranstaltung eingeladen worden seien. Laut einem Insider, der mit der Mail on Sunday sprach, habe die Nachricht vor allem Beatrice schwer getroffen. "Ich habe mit meinem Freund gesprochen, der bei Ascot arbeitet, und er sagte, dass den Mädchen mitgeteilt wurde, dass sie dieses Jahr nicht dabei sein können. Beatrice hat es am härtesten getroffen. Sie wurde davon völlig überrumpelt", behauptete die Quelle.

Ob die mutmaßliche Ausladung tatsächlich ein Grund für die Spannungen zwischen den Schwestern ist, bleibt unklar. Fest steht jedoch, dass die Töchter von Prinz Andrew (66) seit Jahren mit den Folgen der Kontroversen um ihren Vater konfrontiert werden. Immer wieder wird darüber spekuliert, welchen Platz sie künftig innerhalb der Monarchie einnehmen könnten. Offiziell bestätigt wurde ein Streit bislang nicht. Nach außen geben sich Beatrice und Eugenie weiterhin als eingeschworenes Team und zeigen sich regelmäßig gemeinsam bei öffentlichen Auftritten.

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Imago Jack Brooksbank, Prinzessin Eugenie, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Peter Philips ein

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023