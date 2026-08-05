Trotz Familienfrieden: Aaron Rodgers teilt gegen Bruder aus

NFL-Quarterback Aaron Rodgers (42) hat sich nach jahrelanger Entfremdung mit seinen Eltern Ed und Darla versöhnt – und nutzte die Gelegenheit, um in einem Interview einen subtilen Seitenhieb gegen seinen Bruder Jordan Rodgers (37) zu landen. Gegenüber The Athletic betonte Aaron, dass er es stets für falsch gehalten habe, Familienstreitigkeiten in der Öffentlichkeit auszutragen. Andere in seiner Familie hätten das jedoch nicht genauso gesehen – eine klare Anspielung auf Jordan, der 2016 in der Datingshow "The Bachelorette" offen über die Entfremdung von Aaron gesprochen hatte. Den Namen seines Bruders nannte der Quarterback dabei allerdings bewusst nicht.

Aaron spielte in dem Interview auch auf eine Szene aus der Show an, in der beim Familienessen zwei leere Stühle für ihn und seine damalige Freundin Olivia Munn (46) stehen gelassen wurden. In der Dokumentation "Enigma" aus dem Jahr 2024 hatte Aaron bereits klargestellt, er sei gar nie eingeladen worden – und hätte auch abgelehnt. "Sie gehen in diese Schund-Show und lassen zwei leere Stühle stehen?", zitiert ihn Page Six. "Mein Bruder ist nur auf diese bescheuerte Datingshow gegangen, um berühmt zu werden. Seine Worte, nicht meine." Ganz anders spricht er über seinen Bruder Luke: Die Versöhnung mit ihm sowie den gemeinsamen Eltern bezeichnete Aaron als einen Prozess, der sich über mehrere Jahre erstreckt habe. Eine entscheidende Rolle dabei habe seine Ehefrau Brittani gespielt: "Die Heirat und die Gespräche mit meiner Frau haben mir ermöglicht, mich für eine Annäherung zu öffnen", so Aaron.

Jordan, der jüngere Bruder des Quarterbacks, hatte in "The Bachelorette" nicht nur über die familiäre Entfremdung gesprochen, sondern in der Sendung auch seine heutige Ehefrau JoJo Fletcher (35) kennengelernt, die er 2022 heiratete. Während des Formats hatte Jordan damals einfühlsam über die schwierige Beziehung zu Aaron gesprochen: "Ich liebe ihn, und ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in seinen Schuhen zu stecken", sagte er laut Page Six. Aaron selbst erklärte, dass die Distanz zu seinen Eltern unter anderem mit deren tiefem christlichen Glauben zusammengehangen habe. Mit seiner eigenen Ehe hält Aaron es derweil sehr diskret: Seine Frau Brittani hatte er im Dezember 2024 erstmals öffentlich erwähnt, nachdem die beiden bereits heimlich geheiratet hatten.

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