Nicht seiner Frau: Giovanni Zarrella macht Liebeserklärung

Giovanni Zarrella (48) ist eigentlich dafür bekannt, seiner Frau Jana Ina Zarrella (49) öffentlich seine Zuneigung zu zeigen. Seit über zwei Jahrzehnten feiern die beiden ihre Liebe bei Events und auf Social Media – haben zwei gemeinsame Kinder. Doch mit seinem jüngsten Instagram-Beitrag überraschte der 48-Jährige jetzt seine Fans: Diesmal richtete er seine Liebeserklärung nicht an seine Ehefrau, sondern an seine Geschwister Maria Zarrella und Stefano Zarrella (35).

Zu zwei privaten Fotos veröffentlichte der Sänger ein poetisches Gedicht über die besondere Verbindung zwischen Geschwistern. Darin beschreibt er, dass sie nicht nur ein Elternhaus, sondern auch ein Stück vom Lebenslauf teilen – mit gemeinsamen Träumen, Herausforderungen und Erinnerungen. Auch wenn das Leben unterschiedliche Wege bereithält, bleibe die tiefe Verbundenheit bestehen. "Denn wo die Welt sich weiterdreht, und manches Kommen, Gehen weht, bleibt eine Hand, die man erkennt, weil sie den gleichen Anfang kennt", schrieb er zu seinem Post. Besonders zu Herzen gehend sind die Schlusszeilen: "Geschwister sind ein leises Band, nicht immer sichtbar, doch verwandt. Es trägt durch Zeit, durch Glück, durch Leid – ein Stück von Ewigkeit." Am Ende seiner Botschaft findet Giovanni klare und schlichte Worte: "Ich liebe euch."

Dass die Zarrella-Familie eng miteinander verbunden ist, wurde zuletzt auch angesichts eines schmerzlichen Verlusts deutlich. Vor drei Wochen teilte Stefano auf Instagram mit, dass seine Tante Carmelina gestorben ist. In einer Story mit dem Titel "In stiller Liebe" schrieb er: "Manchmal fehlen einem die richtigen Worte, weil ein Verlust nicht wirklich zu begreifen ist." Und er machte klar, wie sehr ihn der Abschied trifft: "Wenn ein Mensch geht, bleibt so vieles von ihm trotzdem da. In Gedanken, in Momenten mit der Familie, in all den kleinen Erinnerungen, die man nie vergisst."

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

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Instagram / giovannizarrella Stefano, Maria und Giovanni Zarrella, Juli 2026

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, April 2025