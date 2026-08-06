Mariah Careys Ex James Packer hat klammheimlich geheiratet

Der australische Unternehmer James Packer (58) hat seine Verlobte Kylie Lim geheiratet – und zwar ganz heimlich und fernab der Öffentlichkeit. Ein Sprecher des Unternehmers bestätigte die Trauung gegenüber News.com.au. Die Zeremonie soll in dieser Woche an der Nordostküste der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien stattgefunden haben. Damit vergingen zwischen Verlobung und Hochzeit nur wenige Monate: Erst im März hatte das Paar seine Verlobung offiziell gemacht. Angeblich begannen die beiden direkt danach mit den Vorbereitungen und integrierten die Feier kurzerhand in James' alljährlichen Mittelmeerurlaub. Für den Ex-Verlobten von Mariah Carey (57) ist es bereits die dritte Ehe. Kylie ist nach aktuellem Kenntnisstand zum ersten Mal vor den Traualtar getreten.

Kurz vor ihrem eigenen großen Tag hatten die beiden noch eine andere Hochzeit auf dem Programm: Auf Mallorca nahmen sie an den dreitägigen Feierlichkeiten von James' Nichte Francesca Packer und deren Mann Robert Bates teil. Nach der Abreise von der spanischen Insel wurde die rund 200 Millionen Dollar (umgerechnet rund 174 Millionen Euro) teure Superjacht des Geschäftsmannes vor der Costa Smeralda auf Sardinien gesichtet. Dass es zwischen ihm und Kylie ernst geworden war, hatte sich im März herumgesprochen – damals fiel die New Yorkerin beim Erledigen von Einkäufen in Aspen mit einem Diamantring an der Hand auf. James bestätigte die Neuigkeiten anschließend gegenüber dem Newsportal mit den Worten: "Wir sind sehr glücklich, verlobt zu sein, und freuen uns auf die Zukunft."

Kennengelernt hatten sich der Unternehmer und seine Frau über gemeinsame Freunde in Aspen. Von Ende 2017 bis 2020 waren sie knapp drei Jahre lang ein Paar, 2025 fanden sie wieder zueinander. Bereits 2019 hatte ein Diamantring an Kylies Ringfinger während eines gemeinsamen Urlaubs auf Capri erste Verlobungsgerüchte ausgelöst. Zuvor war James zweimal verheiratet: Von 1999 bis zur Trennung 2002 war Model Jodhi Meares seine Ehefrau, von 2007 bis 2013 Erica Baxter. Mit ihr hat er die drei Kinder Indigo, Jackson und Emmanuelle, zu ihr pflegt er weiterhin ein enges Verhältnis. Verlobt war er außerdem mit Kate Fischer und mit Mariah – die Beziehung mit der US-Sängerin endete 2016 nur wenige Monate nach dem Heiratsantrag.

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Getty Images James Packer, Oktober 2017

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Getty Images Person verlässt nach der Hauptversammlung von Crown Resorts in Melbourne das Gebäude

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Getty Images Mariah Carey und James Packer bei der Glaad Media Awards in New York im Mai 2016

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