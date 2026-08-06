Anna Maria Mühe und Gatte Lucas feiern ersten Hochzeitstag

Anna Maria Mühe (41) und Lucas Gregorowicz (49) haben gleich doppelten Grund zur Freude: Anfang August 2026 feiern die Schauspieler ihren ersten Hochzeitstag. Vor genau einem Jahr gaben sie sich auf einem typisch italienischen Anwesen in der Toskana das Jawort. Anlässlich des besonderen Tages gewährt Lucas seinen Fans nun neue Einblicke in die romantische Feier – und begeistert damit seine Fans. Auf Instagram veröffentlicht er zwei bislang unbekannte Hochzeitsaufnahmen, die im Kreis der Familie, langjähriger Wegbegleiter und prominenter Freunde entstanden sind. Dazu richtet der Schauspieler eine unmissverständliche Liebeserklärung an seine Ehefrau, die er liebevoll sein "Baby" nennt. "Verdammt, ja!!!", schreibt Lucas, den viele aus dem Kinofilm "Lammbock" oder der Serie "Vorstadtweiber" kennen dürften, zu den Erinnerungen. Mit Blick auf ihre gemeinsame Zukunft fügt er voller Vorfreude hinzu: "Weiter geht's! Bis zur 'Diamantenen' und darüber hinaus."

Auf dem ersten neuen Foto steht das Brautpaar gemeinsam vor seiner mehrstöckigen Hochzeitstorte. Anna Maria und Lucas setzen zusammen zum Anschneiden an, wobei die Hand der "Mein Blind Date mit dem Leben"-Darstellerin oben liegt. Die zweite Aufnahme zeigt die beiden ausgelassen auf der Tanzfläche ihrer Hochzeitsparty. Im Hintergrund ist Anna Marias enge Freundin Hannah Herzsprung (44) zu erkennen. Hannah, die wie die Braut aus einer Schauspielerfamilie stammt, übernahm bei der Trauung eine ganz besondere Aufgabe: Sie begleitete Anna Maria zum Altar. Auch weitere bekannte Gesichter waren bei dem Fest in der Toskana dabei. So feierten unter anderem Daniel Brühl (48) und Iris Berben (75) mit dem Paar. Für viele bleibende Erinnerungen sorgte zudem Sabin Tambrea (41). Der Schauspieler hielt die Hochzeit als Fotograf in zahlreichen Bildern fest.

Wie eng Anna Maria und Hannah miteinander verbunden sind, hatte die Braut bereits rund um die Hochzeit gezeigt. Damals teilte sie auf Instagram innige Fotos mit ihrer Freundin und schrieb dazu: "Ein Moment, in dem sich der Kreis schließt ... keine Worte nötig ...". Die Feier in der Toskana krönte für Anna Maria, die mit Regisseur Timon Modersohn eine Tochter großzieht, einen ohnehin ereignisreichen Sommer: Nur wenige Wochen vor der Trauung im August 2025 hatte die Schauspielerin ihren 40. Geburtstag gefeiert. Damit folgte auf den runden Geburtstag direkt der nächste große persönliche Meilenstein. Während ihres ersten Ehejahres ließ Anna Maria keinen Zweifel daran, dass sie über die Hochzeit sehr glücklich ist und das Verheiratetsein genießt, wie sie in einem Interview mit T-Online betonte. Pünktlich zum ersten Jahrestag zieht nun auch Lucas öffentlich nach.

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IMAGO / BREUEL-BILD Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz im Januar 2024

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Getty Images Iris Berben auf dem Filmfestival in Cannes im Mai 2022

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IMAGO / Eventpress Hannah Herzsprung und Anna Maria Mühe im Juni 2023