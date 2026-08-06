Rosie O'Donnell deutet TV-Comeback nach Gewichtsverlust an

Rosie O'Donnell (64) könnte schon bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen sein. Die Moderatorin deutete nun ein mögliches TV-Comeback an – mehr als zehn Jahre nach ihrem letzten Auftritt im Daytime-Fernsehen. Ihr Jahr 2026 war bereits ereignisreich: Mit einer eigenen Comedy-Show kehrte sie ins Rampenlicht zurück, gab offen zu, sich einer Gesichtsstraffung unterzogen zu haben, und verlor durch ein GLP-1-Medikament rund 27 Kilogramm. Im Podcast "The Tangle" verriet die Komikerin nun, dass ihre Agenten bereits "Meetings wahrnehmen", um die "besten Optionen" auszuloten.

Für eine neue Show hat Rosie konkrete Vorstellungen. Sie wolle weg von immer denselben Promi-Interviews mit denselben Fragen. "Ich würde am liebsten hauptsächlich Human-Interest-Geschichten erzählen, gute Nachrichten bringen, Spaß mit den Leuten haben wie früher – und Broadway in die Sendung holen", resümierte die fünffache Mutter. Wenn ein Promi einfach so zum Plaudern vorbeikommen möchte, sei das wunderbar – aber nicht, um einen Film zu bewerben. Einen Haken hat ihr Plan allerdings: Ein Comeback möchte sie erst ab Januar 2029 angehen, also nach dem geplanten Ende von Donald Trumps (80) Amtszeit. "Das ist der Zeitpunkt, an dem ich starten möchte, und das ist der Moment, in dem die Heilung beginnen muss", sagte sie. Am 17. August moderiert sie laut Hello! zunächst als Gastmoderatorin "Jimmy Kimmel Live" – als älteste Frau, die je eine Late-Night-Show in dieser Rolle übernommen hat.

Rosie ist für ihre langjährige Fehde mit dem amtierenden US-Präsidenten bekannt, die bereits 2006 begann, als sie ihn in "The View" öffentlich kritisierte. In den Jahrzehnten seitdem lieferten sich beide immer wieder öffentliche Spitzen. Zuletzt zog sie im Januar 2025 sogar nach Irland, kurz vor seiner zweiten Amtseinführung – gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Clay. Die Gewichtsabnahme hatte für Rosie auch eine persönliche Wendung: In einem emotionalen Essay auf Substack schrieb sie, ihr Gesicht fühle sich durch überschüssige Haut an, als würde es "schmelzen". Als sie eine Gesichtsstraffung in Betracht zog, sagte ihr die damals 13-jährige Clay, sie würde sie "nicht mehr respektieren können", wenn sie das täte. Für Rosie war das ein Schlüsselmoment: Sie erkannte, dass ihre eigene starre Haltung gegenüber Schönheitsoperationen die Beziehung ihrer Tochter zu körperlicher Selbstbestimmung geprägt hatte.

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Getty Images Rosie O'Donnell bei den 79. Tony Awards

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell vor und nach ihrem Facelift

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Getty Images Rosie O'Donnell, Juli 2022