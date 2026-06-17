So überraschend reagierte Matthias Reim auf Maries Freund

Marie Reim (26) schwebt weiterhin auf Wolke sieben – und ihr Vater Matthias Reim (68) ist offenbar genauso begeistert von ihrer Liebe wie sie selbst. Gegenüber t-online spricht die Schlagersängerin jetzt über ihre Beziehung zu Ex-Fußballprofi Raphael Wolf und verrät dabei, wie überraschend ihr Vater auf den zwölf Jahre älteren Mann reagiert hat. "Mein Vater hat gesagt, dass er sich Raphael als Schwiegersohn vorstellen kann", so Marie. Er habe sich eines Abends zu ihr herübergelehnt und gesagt: "Den kannst du heiraten." Für die Sängerin war das ein besonderer Moment – denn so eine Aussage hatte Matthias noch nie über einen ihrer Partner gemacht.

Dass ihr Vater so positiv reagierte, hat Marie nach eigener Aussage "verblüfft". Dabei ist es nicht allein die Liebesbeziehung, die Marie und Raphael verbindet – der ehemalige Torwart hat inzwischen auch ihr Management übernommen, eine Zusammenarbeit, die die Sängerin als "Segen" bezeichnet. Privat trägt Marie laut eigener Aussage noch immer die "rosarote Brille": "Mir fällt nichts auf, was mich stören würde. Es ist alles einfach wunderbar", schwärmt sie. Schon beim ersten Date sei ihr klar gewesen, dass Raphael ihr Traummann ist: "Den möchte ich irgendwann heiraten!" Auch der Altersunterschied spiele für die beiden keine Rolle – Marie stellt klar: "Ich muss einfach sagen, dass ich jetzt den richtigen Mann an meiner Seite gefunden habe."

Das Paar lebt mittlerweile zusammen in Düsseldorf. Dass Raphael auch beruflich eng in Maries Leben eingebunden ist, zeigt sich im Alltag ganz konkret – die Sängerin hatte im Interview mit der Bild beschrieben, dass die beiden rund um die Uhr füreinander da sind. Übrigens liegt auch zwischen Maries Eltern ein deutlicher Altersunterschied: Michelle und Matthias trennen 14 Jahre, und Matthias' aktuelle Partnerin ist sogar 32 Jahre jünger als er. Für die Familie scheint ein Altersunterschied in der Liebe also keine Seltenheit zu sein. Raphael Wolf war als Torwart unter anderem für Fortuna Düsseldorf aktiv und bestritt insgesamt 152 Erstligaspiele in Deutschland und Österreich, bevor er im März 2024 seine Karriere als Fußballprofi beendete.

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Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

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Instagram / mariereim_official Marie Reim und ihr Freund Raphael Wolf, Oktober 2025

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ActionPress Matthias Reim, Schlagersänger