Zawe Ashton vergleicht Sexszenen-Dreh mit Prostitution

Schauspielerin Zawe Ashton hat in einem Interview ungewöhnlich offene Worte für das Drehen von Sexszenen gefunden. Im "Miss Me"-Podcast mit Miquita Oliver (42) zog die 41-Jährige einen drastischen Vergleich: Manche Intimszenen vor der Kamera fühlten sich an "wie eine Form von Prostitution", so die Britin. Gleichzeitig rief sie junge Schauspielerinnen dazu auf, "nein" zu sagen, wenn sie sich auf einem Set unwohl fühlen – und nicht aus Angst vor beruflichen Nachteilen zu schweigen.

Ashton schilderte, dass Schauspielerinnen in Vertragsverhandlungen oft das Gefühl vermittelt werde, sie seien "prüde" oder "nicht offen", wenn sie bestimmte Szenen ablehnen. "Kein Dreh ist es wert, deine mentale Gesundheit zu opfern", stellte sie klar. Außerdem berichtete sie von einer konkreten Erfahrung: Vor einer Intimszene mit Jake Gyllenhaal (45) für den Film "Velvet Buzzsaw" aus dem Jahr 2019 habe sie in ihrem Trailer ein paar kleine Flaschen Prosecco bekommen, um die Nerven zu beruhigen. "Ich war ziemlich angeheitert. Aber der Prosecco dient nicht nur dem Mut – er soll auch den Lärm im Kopf dämpfen, wenn man die Szene verlässt", erklärte sie im Podcast.

Sie schilderte außerdem, wie entblößend die technische Seite solcher Drehs sein kann – von Glycerin-Schweiß bis hin zu Klebeprothesen und kaum verhüllenden Nacktunterhosen. Zawe Ashton ist vor allem durch ihre Rolle in der Comedyserie "Fresh Meat" sowie durch ihren Auftritt im Marvel-Film "The Marvels" bekannt. Liiert ist sie mit Schauspieler Tom Hiddleston (45), den sie bei der West-End-Produktion von "Betrayal" kennenlernte. Das Paar ist verlobt und hat gemeinsam zwei Kinder – das erste kam im Oktober 2022 zur Welt, das zweite im Januar 2025.

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Getty Images Zawe Ashton im September 2021

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Getty Images Zawe Ashton auf der Filmpremiere für "Mr. Malcolm's List"

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Getty Images Tom Hiddlesto und Zawe Ashton im März 2022