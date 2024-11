Stimmt Optik bei neuem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar?

In der neuesten Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wagten Desiree und Marco auf Barockschloss Lichtenwalde den Schritt vor den Traualtar – und das, ohne sich jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die beiden nun mehr Details zu ihrem allerersten Aufeinandertreffen. Entspricht der Projektleiter Desirees optischen Präferenzen? "Rein optisch entspricht Marco meinem Typ Mann, da haben die Experten genau ins Schwarze getroffen", schwärmt die Business-Development-Managerin.

Der 44-Jährige gibt im Gespräch mit Promiflash ehrlich zu, dass seine frischgebackene Ehefrau nicht unbedingt seinem gängigen Beuteschema entspreche. "Desiree würde mir so im Alltag vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen", gesteht Marco. Dabei macht er allerdings schnell klar, dass das auch gar nicht weiter schlimm für ihn sei. Ganz im Gegenteil sogar. Er scherzt: "Was kein Problem ist, denn mit dem zweiten sieht man besser."

Bevor die 37-Jährige die Hochzeitslocation betrat, wartete Marco bereits eifrig vor dem Traualtar auf sie – und begeisterte mit seinem Auftreten direkt die geladenen Gäste der Braut. Besonders bei seiner Schwiegermutter in spe konnte er punkten. "Als er da um die Kurve kam, dachte ich mir: 'Oh ja, das ist aber ein sehr gut aussehender, sympathischer, ausgeglichener junger Mann'", betonte Desirees Mutter im Interview vor der Zeremonie. In der nächsten Folge des Sozialexperiments geht es für das Neu-Ehepaar in die Flitterwochen. Das Reiseziel ist bislang aber noch unbekannt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

