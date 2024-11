Desi gibt Hinweise zur "Hochzeit auf den ersten Blick"-Reise

Für Desiree und Marco geht es in der kommenden Folge von Hochzeit auf den ersten Blick in die Flitterwochen. Ihr Reiseziel ist bislang noch nicht bekannt. Im exklusiven Interview mit Promiflash verraten die beiden nun vorab erste Details zu dem Abenteuer. "Ich kann so viel verraten, dass es ins Warme geht und es ein tropisches Ziel ist. Die Hinweise, die wir am Hochzeitsmorgen bekommen haben, waren Kokosnüsse, Kochbananen und Ananas!", plaudert die Business-Development-Managerin aus.

Damit aber noch nicht genug mit dem Rätselraten: Ihr frisch gebackener Ehemann gibt noch weitere Einzelheiten im Gespräch mit Promiflash preis. "Neben der Landes- wird noch eine andere Währung akzeptiert. Und die Amtssprache ist Englisch", deutet Marco dabei an. Für den 44-Jährigen könnte der Trip mit Desiree besonders spannend werden. Der Projektleiter verrät nämlich: "Die Hochzeitsreise wird mein bisher weitestes Reiseziel."

Wo genau die Reise für Desiree und Marco hingeht, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Dann können sich die Zuschauer auch ein Bild davon machen, wie sich die beiden als Neu-Ehepaar schlagen. Vor Ort haben sie nämlich die Möglichkeit, sich intensiver kennenzulernen. Ob hier tatsächlich aus Wissenschaft Liebe wird, bleibt bis zum großen Finale spannend.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit dem 28. Oktober immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Marco und Desiree von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige