Steffi Grafs Bruder Michael hat die Scheidung beantragt

Es ist ein neuer Rückschlag für die Familie von Steffi Graf (56): Ihr Bruder Michael Graf hat die Scheidung von Ehefrau Christine eingereicht. Dabei schien es, als hätte der 54-Jährige nach einer dramatischen Lebenskrise endlich wieder festen Boden unter den Füßen. 2023 gaben sich Michael und die erfolgreiche Anwältin in Las Vegas das Jawort – es war seine zweite Ehe und galt als Neuanfang in der Wüstenmetropole. Nun steht das kurze Glück laut Bunte jedoch vor dem Aus – und erneut gerät auch das sonst so zurückgezogene Leben von Tennislegende Steffi und ihrem Mann Andre Agassi (55) in den Fokus.

Der Bruch kommt nach bewegten Jahren: 2020 erlitt Michael einen schweren Zusammenbruch. In diesem Zusammenhang bedrohte er eine Nachbarin und beschädigte ihr Auto mit einem Hammer – ein Vorfall, der damals für großes Aufsehen sorgte. Seine berühmte Schwester griff schließlich beherzt ein, übernahm zeitweise die Vormundschaft und stand ihm eng zur Seite, damit er wieder Struktur in seinen Alltag finden konnte. In den folgenden Jahren schien Michael sich zu stabilisieren, fand neue Kraft und schließlich auch eine neue Liebe. Die Blitzhochzeit in Las Vegas wirkte wie ein Happy End nach einer langen Krise – nun zeigt sich, dass diese Hoffnung nicht gehalten hat. Mit dem eingereichten Scheidungsantrag erlebt die Familie erneut eine emotionale Belastungsprobe.

Für Steffi und Andre sind familiäre Konflikte kein unbekanntes Thema. Während das Paar mit den gemeinsamen Kindern Jaden und Jaz in den USA ein weitgehend abgeschirmtes, harmonisches Familienleben führt und seine gemeinsame Sportleidenschaft pflegt, waren es immer wieder Verwandte, die für Unruhe sorgten. Andre schilderte in seiner Biografie "Open", wie sehr ihn die "cholerische Persönlichkeit" seines Vaters Emmanuel belastete. 2021 ging dann ein weiterer Riss durch seine Herkunftsfamilie, als Schwester Rita öffentlich mit ihm brach und ihm sogar den Tod wünschte. Umso stärker wirkt der Zusammenhalt zwischen Steffi und Andre nach außen: Sie konzentrieren sich auf ihr Leben abseits des Rampenlichts, teilen private Momente lieber auf dem Sportplatz oder im engen Familienkreis als auf roten Teppichen.

Getty Images Steffi Graf und ihre Tochter Jaz Elle Agassi bei den US Open im Jahr 2006

Instagram / agassi Andre Agassi und Steffi Graf feiern ihren 24. Hochzeitstag

Instagram / agassi Steffi Graf und Andre Agassi gewinnen 1992 beide Wimbledon

