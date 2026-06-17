Kanye West und Bianca Censori schlendern über die Art Basel

Ein Hauch von Hollywood wehte am Montag durch die sonst so beschaulichen Straßen Basels: Skandalrapper Kanye West (49) und seine Frau Bianca Censori (31) beehrten die weltberühmte Kunstmesse Art Basel und sorgten für ein echtes Promi-Beben bei den Eidgenossen. Nachdem mehrere seiner Konzerte in der Schweiz wegen seiner antisemitischen Ausfälle gecancelt wurden, flanierte das exzentrische Paar jetzt am exklusiven Preview-Tag über das Basler Pflaster. Wie Bilder zeigen, die unter anderem Nau vorliegen, schlenderten die beiden zusammen mit Modeschöpferin Michèle Lamy genüsslich durch die Messehallen, um Biancas neuesten Kunst-Coup zu bewundern.

Bianca spielt nämlich die Hauptrolle in einer düsteren Filminstallation der Künstlerin Vanessa Beecroft. Das Werk mit dem Titel "Untitled (Izanami)" dreht sich um Gefangenschaft und das Schicksal der Herrscherin der Unterwelt. In Basel wird der Film durch eine unheimlich anmutende Kulisse aus weißen Plastikfiguren, einem Klinikbett und einer Lampe ergänzt, die den Besuchern eine gehörige Gänsehaut verpassen soll. Dort verschmelzen Fiktion und Realität zu einer Performance, die den Betrachtern wohl noch einige Zeit im Gedächtnis bleiben dürfte.

Für die 31-Jährige ist die provokante Kunst-Kooperation kein Neuland: Bereits in der Vergangenheit drehten Bianca und Vanessa ein beeindruckendes Werk über Scham und Bloßstellung, das Kanye höchstpersönlich produzierte. Erst vor Kurzem schockte die Australierin die Fans auf Kanyes Social-Media-Kanälen mit einem fast komplett nackten Masken-Auftritt. Die Schock-Art auf der Schweizer Kunstmesse zeigt einmal mehr: Das Paar inszeniert sich konsequent als radikale, künstlerische Einheit, die vor keiner Provokation zurückschreckt.

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Instagram / biancacesori Bianca Censori und Kanye West im April 2024

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, 2024

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Getty Images Kanye West und seine Ehefrau Bianca Censori, Februar 2025

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