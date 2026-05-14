Jamie-Lynn Sigler enthüllt letzte Worte an James Gandolfini

In ihren neuen Memoiren blickt Jamie-Lynn Sigler (44) auf einen der bewegendsten Momente ihres Lebens zurück: den Abschied von ihrem langjährigen Schauspielkollegen James Gandolfini (†51). Die Schauspielerin, die in der Kultserie "The Sopranos" seine Tochter spielte, schildert in ihrem Buch "And So It Is...A Memoir of Acceptance and Hope", wie sie im Juni 2013 in der Cathedral of Saint John the Divine in New York City Abschied von ihm nahm. HBO charterte eigens ein Privatflugzeug von Los Angeles nach New York, damit die Castmitglieder von der Westküste an der Trauerfeier teilnehmen konnten. "HBO hatte alles organisiert, und niemand kümmert sich besser um seine Leute als sie", schreibt Jamie-Lynn in dem Buch.

Noch bevor die Trauerfeier begann, hatte die Schauspielerin einen Moment für sich allein mit James. Sie kniete neben dem geschlossenen Sarg nieder, legte ihre Hände darauf und richtete leise Worte an ihn. "Danke. Danke, dass du mich geliebt hast, danke, dass du mich gesehen, für mich gesorgt und mir das Gefühl gegeben hast, sicher zu sein", zitiert das Magazin Entertainment Weekly aus dem Buch. Auch viele Weggefährten aus der Sopranos-Zeit waren gekommen, darunter Edie Falco (62), Steve (68) Schirripa, Steve Buscemi und Aida Turturro. Serienschöpfer David Chase (80) hielt die Trauerrede. Im Anschluss fand die Zusammenkunft in einem italienischen Restaurant statt, was Jamie-Lynn an Drehtage beim fiktiven Restaurant Vesuvio aus der Serie erinnerte. Zu diesem Zeitpunkt war die Schauspielerin schwanger, und der Anblick von James' Sohn Michael rührte sie besonders. "Michael war Jims größtes Werk", schreibt sie.

In dem Buch verarbeitet Jamie-Lynn nicht nur den Verlust von James, sondern auch ihre eigene Krankheitsgeschichte – sie wurde mit Multipler Sklerose diagnostiziert. Die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit bei "The Sopranos" nehmen dabei einen zentralen Platz ein. Für sie bedeutete die Beerdigung auch das endgültige Ende einer prägenden Ära: "Jim war die Sonne, um die wir alle kreisten; er war der Mittelpunkt. Mit ihm wurde die gesamte Erfahrung nun zu Grabe getragen", schreibt sie. James Gandolfini war am 19. Juni 2013 im Alter von 51 Jahren gestorben.

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Getty Images Jamie-Lynn Sigler bei den Texas Film Awards 2025 in Austin

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Getty Images James Gandolfini bei der HBO-Premiere von "The Sopranos" im MoMA in New York, 7. März 2006

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Szene aus der fünften Staffel "The Sopranos"