Nacktheit und Co.: Das schreibt Jana-Maria Herz in Verträge

Jana-Maria Herz (34) hat im Gespräch mit Promiflash ausgeplaudert, wie sie mittlerweile mit sensiblen Szenen in Realityshows umgeht. Die 34-Jährige verriet, dass sie früher bestimmte Klauseln in ihren Verträgen hatte, um sich vor allzu intimen Momenten zu schützen. "Generell nackt sein finde ich jetzt nicht so toll. Hab ich am Anfang auch ausgeklammert", erklärte sie. Doch inzwischen hat sich ihre Einstellung geändert: "Aber jetzt unterschreibe ich die Verträge einfach blind und sage, es ist egal, macht, was ihr wollt mit mir. Schneidet rein, schneidet es raus. Macht einfach."

Hintergrund ihrer Aussage ist wohl auch eine Szene aus Promis unter Palmen, bei der eine Tonaufnahme von Gina-Lisa Lohfink (39) auf der Toilette im Fernsehen gezeigt wurde. Solche Momente sieht Jana-Maria mittlerweile gelassen: "This is real life. Und ich meine, wir gehen alle aufs Klo. Wir machen alle groß und klein. Das ist ganz normal", führte sie im Interview aus. Auch wenn sie nachvollziehen kann, dass solche Situationen unangenehm sind, nimmt sie es mit Humor: "Klar, es ist unangenehm für die Person. Aber hey. Ich geh kacken. Du gehst kacken."

Jana-Maria hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe in der deutschen Realityshow-Landschaft etabliert. Die gebürtige Berlinerin ist bekannt für ihre direkte Art und scheut sich nicht davor, auch unangenehme Themen offen anzusprechen. Ihre pragmatische Herangehensweise an Vertragsverhandlungen zeigt, wie sehr sich ihre Sichtweise auf das Fernsehgeschäft gewandelt hat – von anfänglicher Vorsicht hin zu einer Haltung, bei der sie sich voll und ganz auf die Produktion einlässt.

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Instagram / janamariaherz Realitystar Jana-Maria Herz

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Influencerin

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Instagram / /janamariaherz/ Jana-Maria Herz