Jana-Maria Herz wollte nach "Prominent verwandt" TV-Pause

Jana-Maria Herz (34) wird bald gemeinsam mit ihrer Mutter bei "Prominent verwandt" zu sehen sein – doch die Dreharbeiten zu dem Format haben es offenbar in sich gehabt. Im Interview mit Promiflash verrät die Realitydarstellerin nun, dass die Erfahrung sie so sehr mitgenommen hat, dass sie direkt danach eine Auszeit vom Fernsehen nehmen wollte. "Nach dem Format habe ich gesagt, kein Format mehr für mich. Kein Format mehr für mich. Nichts mehr. Das war direkt nach dem Format", erzählt Jana-Maria offen. Besonders herausfordernd sei es gewesen, mit der eigenen Mutter an einem solchen Format teilzunehmen.

Die Zeit nach den Dreharbeiten war für Jana-Maria anscheinend eine Phase der Erholung und Reflexion. "Aber jetzt, nach ein paar Monaten, geht es mir wieder gut. Ich bin wieder dabei. Ich bin bereit. Ich mache wieder alles, was kommt", erklärt die Realitydarstellerin im Gespräch. Die anfängliche Erschöpfung und der Frust scheinen also verflogen zu sein. Jana-Maria fühlt sich mittlerweile wieder bereit für neue TV-Projekte.

Privat ist bei der 34-Jährigen derzeit alles offen. "Ich bin auch nicht vergeben. Ich kann alles machen", verrät sie. Die Herausforderung, gemeinsam mit der eigenen Mutter vor der Kamera zu stehen, war für sie allerdings eine ganz neue Erfahrung. "Wer will denn schon mit seiner Mutter in ein Format gehen?", stellt sie rhetorisch die Frage, die wohl viele ihrer Fans nachvollziehen können.

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Imago Jana-Maria Herz, März 2026

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RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026

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Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz im April 2025