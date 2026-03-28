Marcel Remus erklärt den krassen Mallorca-Ansturm zu Ostern

Mallorca erlebt zu Ostern einen beispiellosen Ansturm von Urlaubern – und Luxusimmobilienmakler Marcel Remus (39) kann sich vor Anfragen kaum noch retten. Der auf der spanischen Insel lebende Unternehmer berichtet gegenüber RTL von einer regelrechten Anfragenflut. "Bei Mietanfragen kann man definitiv sagen, dass es in den letzten drei Wochen dreimal so viele sind wie normalerweise zu der Zeit. Das ist echt verrückt", erklärt er. Die Kunden, die jetzt über Ostern oder Pfingsten auf Mallorca Urlaub machen wollen, stammen hauptsächlich aus Deutschland, Österreich, Polen, der Schweiz oder auch Amerika. Viele von ihnen hätten ursprünglich eine Reise nach Dubai geplant, weichen nun aber aufgrund des Kriegs im Nahen Osten auf die Baleareninsel aus.

Als Grund für den massiven Ansturm nennt Marcel die gestiegene Bedeutung von Sicherheit bei der Urlaubsplanung. "Die wichtigste Währung im Jahr 2026 ist die Sicherheit, denn letztendlich weißt du in dieser verrückten Zeit nie, was passiert. Da sehe ich einfach, dass die vermögenden Kunden darauf am meisten Wert legen", so der Makler. Manche seiner Kunden seien bereit, für Luxusvillen ein Budget von 100.000 Euro pro Woche auszugeben. Er selbst hat seine eigene Villa über Ostern für 2.500 Euro pro Nacht vermietet – an Gäste, die zehn Tage bleiben und eigentlich nach Dubai geflogen wären. Doch die hohe Nachfrage bringt auch Probleme mit sich: Es gibt nicht genug Häuser mit offizieller Ferienvermietlizenz, und seit Corona werden solche Lizenzen von der Regierung nicht mehr erteilt.

Die Entwicklung zeigt sich nicht nur bei kurzfristigen Urlaubsbuchungen. Marcel beobachtet auch eine Trendwende bei Käufern von Luxusimmobilien. "Es gibt auch schon ein paar Kunden, die eigentlich in Dubai kaufen wollten, aber jetzt dann doch lieber auf Mallorca kaufen. Auch hier spielt der Punkt Sicherheit eine große Rolle", verrät er. Die Baleareninsel hat sich schon lange als beliebter Ort für besondere Anlässe etabliert – erst im vergangenen Jahr feierten deutsche Fußballstars wie Nico Schlotterbeck (26), Maximilian Mittelstädt und Timo Werner (30) dort ihre Hochzeiten in exklusiver Privatsphäre.

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IMAGO / Future Image Marcel Remus, Luxusmakler

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Instagram / marcel.remus Marcel Remus im April 2023

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Instagram / marcel.remus Marcel Remus mit Timo Werner und seiner Frau Paula, Juni 2025