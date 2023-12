"Schockiert": Model Adriana Lima spricht über ihr Äußeres

Adriana Limas (42) Äußeres sorgte zuletzt für viel Diskussionsstoff. Immer wieder merken Fans des Topmodels an, dass sich ihr Gesicht stark verändert habe und unterstellen ihr unter anderem fehlgeschlagene Beauty-Eingriffe. Besonders für ihren Auftritt bei der Filmpremiere von The Ballad of Songbirds and Snakes musste die Brasilianerin viele gehässige Kommentare einstecken. Nun äußert sich Adriana selbst über ihr Aussehen bei dem Event!

Im Gespräch mit Harper's Bazaar spricht die dunkelhaarige Beauty über den Moment, in dem sie die Bilder des Events sah: "Ich war schockiert, als ich sie sah. Ich dachte: 'Das bin nicht ich.' Es war seltsam, weil ich mich selbst nicht so sehe. Ich sehe mich immer noch nicht so." Die Kritik nahm sich Adriana aber nicht zu Herzen: "Es hat mich überhaupt nicht gestört. Ich bin in dieser Hinsicht sehr stark. Und ehrlich gesagt habe ich mich angesehen, bevor ich auf die Straße gegangen bin und ich fühlte mich großartig."

Die 42-Jährige gibt ihrer dritten Schwangerschaft die Schuld an ihrem veränderten Aussehen. Ihre Auftragsanfragen hätten sich seither verändert. "Ich wurde dann wieder schwanger und hatte mein drittes Kind. Ich war weg vom Fenster. Ich habe immer viel Editorial und Modenschauen gemacht – und das ist dann viel weniger geworden", erzählte Adriana im Gespräch mit Bild.

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, Topmodel

Anzeige

Getty Images Adriana Lima im Jahr 2017

Anzeige

Getty Images Adriana Lima, Topmodel

Anzeige

Was haltet ihr von der Kritik an Adriana Limas Aussehen? Ich finde das gemein. Ich kann die Kritik nachvollziehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de