Fans hielten ihn für Zombie: So reagiert Cillian Murphy

Cillian Murphy (49), bekannt aus der "28 Days Later"-Reihe, sorgte für Lacher, als Fans ihn fälschlicherweise für einen Zombie in der Fortsetzung hielten. Der Trailer zu "28 Years Later", der Ende 2024 veröffentlicht wurde, zeigte einen ausgemergelten Untoten, der wohl eine verblüffende Ähnlichkeit zum Schauspieler hatte. Im Interview mit The Observer enthüllte der Oscar-Preisträger, dass sein Sohn ihm von den Gerüchten erzählte. Mit einem Augenzwinkern kommentierte er: "Es ist großartig, dass die Leute denken, ich sehe aus wie ein Zombie-Kadaver. Sehr schmeichelhaft."

Tatsächlich steckt hinter der gruseligen Rolle jedoch Kunsthändler und Model Angus Neill, der von Regisseur Danny Boyle (68) für den Part entdeckt wurde. Danny habe ihn bereits seit Langem für diese Rolle im Kopf gehabt, berichtete Angus in einem Interview mit The Guardian. Cillian, der auch als ausführender Produzent an "28 Years Later" beteiligt war, taucht jedoch lediglich am Ende des Films in einer kleinen Rolle auf. Diese soll als Vorbereitung für den dritten Teil dienen, der laut dem Schauspieler "wirklich, wirklich gut" werden soll.

Cillian ist seit über zwei Jahrzehnten eng mit dem Zombie-Franchise verbunden. Seinen Durchbruch feierte der Schauspieler 2002 mit seiner Rolle als Überlebender Jim in "28 Days Later". Fans dürfen also gespannt sein, wie er in zukünftigen Projekten erneut in diese düstere Welt eintaucht. Abseits seiner Karriere führt der Schauspieler ein eher zurückgezogenes Leben und ist selten in den sozialen Medien präsent – umso amüsanter war es für ihn, dass ausgerechnet sein Sohn ihn über das virale Gerücht informierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

ActionPress/CapitalPictures Filmplakat von Danny Boyles "28 Years Later"

Anzeige