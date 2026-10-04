Christoph Waltz wird 70: So startete seine Karriere

Christoph Waltz (70) feiert am 4. Oktober 2026 seinen 70. Geburtstag – und kann auf eine besondere berufliche Laufbahn zurückblicken. Denn der österreichisch-deutsche Schauspieler eroberte Hollywood erst in einem Alter, in dem einige Kollegen schon längst aufgegeben hätten: Mit 52 Jahren gelang ihm als SS-Standartenführer Hans Landa in Quentin Tarantinos (63) Weltkriegsfilm "Inglourious Basterds" der absolute Durchbruch. Für seine Darstellung erhielt er 2010 den Oscar als Bester Nebendarsteller. Dabei wäre genau dieser Film beinahe gar nicht entstanden. Wie der Regisseur gegenüber Variety schilderte, stand die Suche nach dem perfekten Darsteller kurz vor dem Scheitern. Denn Quentin wollte das Projekt nur umsetzen, wenn er seinen perfekten Landa finden würde. So war er nach eigener Aussage nur noch fünf Tage davon entfernt, das Projekt aufzugeben, doch dann kam Christoph.

"Als Christoph am nächsten Tag hereinkam und die Rolle las, gab er mir meinen Film zurück", erinnerte er sich im Interview. Letztendlich feierte "Inglourious Basterds" 2009 bei den Filmfestspielen von Cannes seine Weltpremiere, während Christoph als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Auf der Bühne dankte er seinem Regisseur mit sehr rührenden Worten: "Du hast mir meine Berufung zurückgegeben." Die gemeinsame Arbeit verlief so gut, dass die beiden erneut für den Film "Django Unchained" zusammenfanden. Als Kopfgeldjäger Dr. King Schultz, eine eigens für ihn geschriebene Rolle, gewann Christoph 2013 sogar seinen zweiten Oscar als Bester Nebendarsteller. Für eine Fortsetzung des erfolgreichen Films hatte Sony damals sogar Brian Helgeland engagiert, um ein neues Drehbuch für "Django/Zorro" zu schreiben.

Durch diese Leistungen fand Christoph seinen festen Platz in Hollywood und stand seitdem für viele große Produktionen vor der Kamera. So drehte er unter anderem mit Wes Anderson (57), Guillermo del Toro (61) und Tim Burton (68) und spielte in "James Bond 007: Spectre" den Bösewicht Ernst Stavro Blofeld. Vor seinem Welterfolg hatte Christoph jahrzehntelang vor allem für das deutschsprachige und europäische Fernsehen gearbeitet. Er war unter anderem in "Kommissar Rex", "Derrick" und "Polizeiruf 110" zu sehen, empfand viele dieser Rollen jedoch als wenig erfüllende Routine. "Man muss seinen Lebensunterhalt verdienen, eine Familie ernähren. Aber irgendwie strebt man trotzdem nach Exzellenz, und die Frustration wächst nur noch mehr", schilderte er der New York Times über diese Zeit. Privat ist der Schauspieler mit der deutschen Kostümbildnerin Judith Holste verheiratet. Das Paar hat eine Tochter, aus seiner früheren, 17 Jahre dauernden Ehe mit Jacqueline stammen drei weitere Kinder.

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Getty Images Christoph Waltz, März 2024

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Getty Images Premiere von "Inglourious Basterds" im Forum Theatre in Melbourne mit Diane Kruger, Quentin Tarantino und Christoph Waltz, August 2009

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Imago Christoph Waltz als Dr. King Schultz und Jamie Foxx als Django in Quentin Tarantinos "Django Unchained" (2012)